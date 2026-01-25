كيا نيرو 2027 فيس ليفت تظهر لأول مرة

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا نيرو موديل 2027، وتنتمي نيرو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كيا نيرو موديل 2027

مواصفات كيا نيرو موديل 2027

تمتلك سيارة كيا نيرو موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تحمل ملامح مألوفة من EV2 وEV3 وEV5 وEV9، وبها مصابيح نهارية بتصميم يشبه عظمة الترقوة، وبها شريط بلون الهيكل بين المصابيح الأمامية، وبها مصابيح خلفية ذات الشكل Y المنتشرة في سيارات كيا الكهربائية، وحصلت على باب خلفي جديد بالكامل بتصميم أنظف وأكثر عصرية.

كيا نيرو موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة كيا نيرو موديل 2027 بها، لوحة أرقام علي الصداد الخلفي، وبها لوح أسود جديد يعكس شكل المصابيح الخلفية، وبها جنوط مقاس 18 بوصه، وبها شاشتين متصلتين مقاس 12.3 بوصه، وبها عجلة قيادة جديد ثنائية الأذرع بتصميم أكثر حداثة.

محرك كيا نيرو موديل 2027

تستمد سيارة كيا نيرو موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي هجين، وبها قوة 139 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا نيرو موديل 2027

ويوجد من سيارة كيا نيرو موديل 2027 نسخة كهربائية بالكامل يمكنها قطع مسافة 407 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست شركة كيا باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة" في ديسمبر من عام 1944، وتخصصت في البداية في صناعة الأنابيب الفولاذية وقطع غيار الدراجات، ثم أنتجت أول دراجة هوائية محلية في كوريا عام 1951، وغيرت اسمها إلى "صناعات كيا" في عام 1952.

وبدأت كيا بإنتاج أول شاحنة محلية (K-360) ذات الثلاث عجلات عام 1962، ودخلت عالم سيارات الركاب لأول مرة عام 1974 بإنتاج سيارة "بريزا" (Brisa).

وعقدت كيا شراكات استراتيجية، أبرزها مع فورد ومازدا في عام 1987، مما ساعدها في إنتاج سيارة "برايد" الشهيرة وتصديرها، وبعد أزمة مالية، واستحوذت هيونداي موتورز على كيا عام 1998 .