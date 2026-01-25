شاهد| زيكر X7 موديل 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

كشفت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر X7 موديل 2026 ، وتنتمي X7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتجمع بين الأداء الكهربائي المتطور، والتصميم العصري، والتقنيات الحديثة.

 زيكر X7 موديل 2026

وفي هذا المقال، سنغوص بعمق في كل ما تحتاج معرفته عن مواصفات زيكر X7 2026، مقسمة حسب الفئة، لنساعدك على تحديد النموذج الأنسب لاحتياجاتك وأسلوب قيادتك.

محرك زيكر X7 موديل 2026

 زيكر X7 موديل 2026

تستمد سيارة زيكر X7 موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 415 حصان، وعزم دوران 440 نيوتن/متر، وبها بطارية سعه 75 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 210 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد زيكر X7 موديل 2026

 زيكر X7 موديل 2026

تأتى سيارة زيكر X7 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4787 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

مواصفات زيكر X7 موديل 2026

 زيكر X7 موديل 2026

زودت سيارة زيكر X7 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية، مصابيح خلفية LED، وبها نظام Matrix LED في الأمام لإضاءة ذكية لا تعمي السائقين القادمين، وبها مرايات كهربائية مع وظيفة الطي والتدفئة وذاكرة للوضعيات، وبها سقف بانوراما زجاجي ثابت يعطي إحساس بالاتساع، وبها جنوط مصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن .

 زيكر X7 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة زيكر X7 موديل 2026 بها أيضا، Apple CarPlay و Android Auto، وبها نظام ملاحة متصل بالإنترنت يظهر حركة المرور والطرق المحدثة، وبها منافذ شحن لاسلكية متعددة تناسب جميع الركاب، وبها 7 وسائد هوائية، وبها ABS، وEBD، ونظام التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، ونظام تثبيت السرعة المتكيف، ويحافظ على مسافة آمنة مع السيارة التي تسبقك، ونظام التحذير من التصادم والفرملة الطارئة الذاتية، ومساعد البقاء في المسار وتحذير الخروج عن المسار، وبها كاميرا 360 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام ركن تلقائي ومساعد الركن.

