عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
فن وثقافة

الحلقة 22 من اسأل روحك حديث السوشيال ميديا

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة 22 من مسلسل اسأل روحك تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث، بعدما دخلت الشخصيات مرحلة جديدة من الصراعات والتشابكات الدرامية، وهو ما جعل الحلقة تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحلقة، تنتقل غزالة التي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس للإقامة في منزل فؤاد الغول الذي يلعب دوره أحمد فهمي، في محاولة لحمايتها من المخاطر التي تلاحقها، وهو تطور يفتح الباب أمام تحولات جديدة في العلاقة بينهما.

ومع مرور الأحداث، يبدأ فؤاد في إظهار تعلق واضح بغزالة، ما يضيف بُعدًا عاطفيًا للأحداث المتصاعدة، خاصة مع استمرار التوتر بين الشخصيات وتكشف المزيد من الأسرار التي قد تغيّر مسار القصة خلال الحلقات المقبلة.

كما تطلب غزالة من فؤاد أن يقف إلى جانبها ويدعمها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، ليقرر مساعدتها وحمايتها، في خطوة قد تقلب موازين الأحداث في المسلسل.الحلقة 22 من اسأل روحك حديث السوشيال ميديا

وينتمي مسلسل «اسأل روحك» إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس و أحمد فهمي ، داليا مصطفى ، صبرى فواز ، نهال عنبر ، ايه سليم ، ندى السبكى ، اسلام جمال ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

ويُعرض المسلسل عبر منصتي Viu و.Shahid، إضافة إلى قناة SBC، حيث يواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ضمن موسم دراما رمضان 2026، مع تزايد ترقب الجمهور لما ستكشفه الحلقات القادمة من مفاجآت وأسرار.

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

مسلسل أولاد الراعي

مسلسل أولاد الراعي الحلقة 23.. راغب يبحث عن والدته

اللون الأزرق

اللون الأزرق الحلقة 8.. أحمد رزق يحاول ترتيب عمله من جديد

بوستر مسلسل فرصة أخيرة

الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل فرصة أخيرة الأحد.. خاص

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

