الحلقة 22 من اسأل روحك حديث السوشيال ميديا

شهدت الحلقة 22 من مسلسل اسأل روحك تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث، بعدما دخلت الشخصيات مرحلة جديدة من الصراعات والتشابكات الدرامية، وهو ما جعل الحلقة تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحلقة، تنتقل غزالة التي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس للإقامة في منزل فؤاد الغول الذي يلعب دوره أحمد فهمي، في محاولة لحمايتها من المخاطر التي تلاحقها، وهو تطور يفتح الباب أمام تحولات جديدة في العلاقة بينهما.

ومع مرور الأحداث، يبدأ فؤاد في إظهار تعلق واضح بغزالة، ما يضيف بُعدًا عاطفيًا للأحداث المتصاعدة، خاصة مع استمرار التوتر بين الشخصيات وتكشف المزيد من الأسرار التي قد تغيّر مسار القصة خلال الحلقات المقبلة.

كما تطلب غزالة من فؤاد أن يقف إلى جانبها ويدعمها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، ليقرر مساعدتها وحمايتها، في خطوة قد تقلب موازين الأحداث في المسلسل.

وينتمي مسلسل «اسأل روحك» إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس و أحمد فهمي ، داليا مصطفى ، صبرى فواز ، نهال عنبر ، ايه سليم ، ندى السبكى ، اسلام جمال ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

ويُعرض المسلسل عبر منصتي Viu و.Shahid، إضافة إلى قناة SBC، حيث يواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ضمن موسم دراما رمضان 2026، مع تزايد ترقب الجمهور لما ستكشفه الحلقات القادمة من مفاجآت وأسرار.