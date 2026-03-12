قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائبة: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات تدعم الابتكار وتربط البحث العلمي بالصناعة

منتزهات تكنولوجية داخل الجامعات
منتزهات تكنولوجية داخل الجامعات
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب ، أن التوجه نحو إنشاء منتزهات تكنولوجية داخل الجامعات المصرية يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وربطها بشكل مباشر باحتياجات الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأضافت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المنتزهات يمكن أن تتحول إلى منصات حقيقية لاحتضان الابتكار ودعم الشركات الناشئة، مشيرة إلى أنها ستسهم في تحويل الأفكار البحثية التي يقدمها الطلاب والباحثون إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في السوق، بما يعزز القيمة الاقتصادية للبحث العلمي في مصر.

 تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب

وأوضحت عضو لجنة التعليم أن إنشاء المنتزهات التكنولوجية داخل الجامعات سيساعد أيضًا في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وإتاحة بيئة متكاملة تجمع بين الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة لتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات في القطاعات القائمة على المعرفة.

وأشارت إلى أن دعم هذا التوجه يتماشى مع جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن ربط الجامعات بالصناعة أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت العسيلي على أن نجاح هذه التجربة يتطلب توفير بنية تحتية تكنولوجية متطورة، إلى جانب تقديم حوافز حقيقية للباحثين والشركات الناشئة، بما يضمن تحويل الجامعات إلى مراكز للإبداع والابتكار والإنتاج المعرفي تخدم الاقتصاد الوطني.

إنشاء منتزهات تكنولوجية النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب الجامعات

