قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طارق عبدالعزيز: مبادرة حصاد التميز تهدف لتكريم النماذج المشرفة

النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز
النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز
معتز الخصوصي

أكد النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مبادرة احتفالية "حصاد التميز" تهدف إلى تكريم النماذج المتميزة في المجتمع ليكونوا مثالاً يحتذى به في كافة القطاعات، بدأت باقتراح لتكريم أصحاب المخابز المتميزين الذين حافظوا على أمانتهم ولم يتلاعبوا في وزن رغيف الخبز أو حصص الدقيق، وهو ما يمثل أمانة في حق الوطن.

وأشار عبد العزيز، إلى أنه عرض فكرة المبادرة على اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فوجه بتوسيع المبادرة لتشمل المتميزين في قطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والأوقاف، والتأمين الصحي، والزراعة، وذلك بالتنسيق مع وكلاء الوزارة لتقييم المبدعين في كل مجال.

جاء ذلك خلال كلمتة فى احتفالية "حصاد التميز" لتكريم رواد العطاء بمحافظة الدقهلية والتى ينظمها تحت رعاية  وبحضور الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والبرلمانية  بالمحافظة، وهم اللواء أحمد العوضى وكيل مجلس الشيوخ، والنائب طارق عبدالهادى عضو مجلس النواب ، ورئيس نادى جزيرة الورد ، والنائب اللواء جمال عبدالظاهر عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب  مستقبل وطن بالدقهلية، والنائب وليد خطاب عضو مجلس النواب، عن حزب حماة وطن ، والنائب أياد صالح عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهه الوطنية ، والنائبة داليا الإتربى عضو مجلس الشيوخ، والنائب نصحى البسنديلى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، والنائب وحيد فودة  عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، والنائب خالد الحداد عضو مجلس النواب وأمين عام حزب العدل بالدقهلية ، والنائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى ، والدكتور حسين مغربى نائب محافظ الدقهلية، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والصحه والأوقاف والبيئة وورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع الكهرباء ومدير عام التأمين الصحى ، ورؤساء مراكز ومدن بنى عبيد ودكرنس.

وأوضح طارق عبدالعزيز أن الكنيسة المصرية هي أحد القواعد والرواسي الداعمة للدولة المصرية الكنيسة المصرية جزء من النسيج المصري فكان اختيار الكنيسة المصرية لراعي كنيسة العذراء بدكرنس أبونا كيرلس لتميزه لأداء الدور الوطني في خدمة الكنيسة والدين المسيحي ولابد أن يكون معه وكيل وزارة الأوقاف ليكون دائمًا الهلال مع الصليب.

طارق عبدالعزيز حصاد التميز حصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة زينب

كيف أبر والدي بعد وفاتهما؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد

المسجد الأقصى

مجلس حكماء المسلمين يُدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى في رمضان

سؤال الطفلة مريم

لماذا نأكل السمك وهو من الميتة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد