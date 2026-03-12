طارق عبدالعزيز: مبادرة حصاد التميز تهدف لتكريم النماذج المشرفة

أكد النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مبادرة احتفالية "حصاد التميز" تهدف إلى تكريم النماذج المتميزة في المجتمع ليكونوا مثالاً يحتذى به في كافة القطاعات، بدأت باقتراح لتكريم أصحاب المخابز المتميزين الذين حافظوا على أمانتهم ولم يتلاعبوا في وزن رغيف الخبز أو حصص الدقيق، وهو ما يمثل أمانة في حق الوطن.

وأشار عبد العزيز، إلى أنه عرض فكرة المبادرة على اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فوجه بتوسيع المبادرة لتشمل المتميزين في قطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والأوقاف، والتأمين الصحي، والزراعة، وذلك بالتنسيق مع وكلاء الوزارة لتقييم المبدعين في كل مجال.

جاء ذلك خلال كلمتة فى احتفالية "حصاد التميز" لتكريم رواد العطاء بمحافظة الدقهلية والتى ينظمها تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والبرلمانية بالمحافظة، وهم اللواء أحمد العوضى وكيل مجلس الشيوخ، والنائب طارق عبدالهادى عضو مجلس النواب ، ورئيس نادى جزيرة الورد ، والنائب اللواء جمال عبدالظاهر عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالدقهلية، والنائب وليد خطاب عضو مجلس النواب، عن حزب حماة وطن ، والنائب أياد صالح عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهه الوطنية ، والنائبة داليا الإتربى عضو مجلس الشيوخ، والنائب نصحى البسنديلى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، والنائب وحيد فودة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، والنائب خالد الحداد عضو مجلس النواب وأمين عام حزب العدل بالدقهلية ، والنائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى ، والدكتور حسين مغربى نائب محافظ الدقهلية، ووكلاء وزارات التربية والتعليم والصحه والأوقاف والبيئة وورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع الكهرباء ومدير عام التأمين الصحى ، ورؤساء مراكز ومدن بنى عبيد ودكرنس.

وأوضح طارق عبدالعزيز أن الكنيسة المصرية هي أحد القواعد والرواسي الداعمة للدولة المصرية الكنيسة المصرية جزء من النسيج المصري فكان اختيار الكنيسة المصرية لراعي كنيسة العذراء بدكرنس أبونا كيرلس لتميزه لأداء الدور الوطني في خدمة الكنيسة والدين المسيحي ولابد أن يكون معه وكيل وزارة الأوقاف ليكون دائمًا الهلال مع الصليب.