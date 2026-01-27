مشكلة بسيطة في الراديو تهدد بتلف محركات سيارات جينيسيس

أصدرت شركة جينيسيس الكورية استدعاءً عاجلاً يشمل حوالي 83,877 مركبة من أحدث طرازاتها، بعد اكتشاف خلل تقني غريب يتسبب في انطفاء لوحة العدادات الرقمية وإعادة تشغيلها بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

وأوضحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في يناير 2026، أن هذه المشكلة تؤدي إلى إظلام الشاشات لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ، مما يحرم السائق من رؤية معلومات حيوية مثل السرعة ومستوى الوقود وتحذيرات السلامة، وهو ما قد يشكل خطرًا جسيمًا في ظروف القيادة السريعة.

تداخل بيانات الراديو.. جذور المشكلة التقنية

كشفت التحقيقات أن السبب وراء هذا الخلل يكمن في خطأ برمجي داخل نظام الملاحة والترفيه (AVN)؛ حيث يقوم النظام بكتابة بيانات الراديو عالي الدقة (HD Radio) والإشارات التماثلية (Analog) في نفس خلية الذاكرة في آن واحد.

يؤدي هذا التداخل إلى حدوث خطأ في "كتابة البيانات" (Data Overwrite Error)، مما يتسبب في انهيار النظام وإعادة تشغيل شاشة العدادات والترفيه تلقائيًا.

وقد سجلت الشركة حتى الآن 237 تقريرًا عن هذه الحالات منذ سبتمبر 2024 وحتى مطلع عام 2026، دون تسجيل أي حوادث أو إصابات.

قائمة الطرازات المتأثرة والحل المؤقت

يشمل الاستدعاء مجموعة واسعة من سيارات السيدان والـ SUV الفاخرة لعامي 2025 و2026، وهي:

طرازات G80 وGV80 لعامي 2025 و2026.

طرازات G80 الكهربائية وGV60 وGV70 وGV70 الكهربائية لعام 2026.

وحتى يتم إطلاق الإصلاح النهائي، نصحت جينيسيس ملاك هذه السيارات بتعطيل خاصية "HD Radio" تمامًا من إعدادات الوسائط كإجراء احترازي مؤقت لمنع تعارض البيانات وإظلام الشاشات.

موعد الإصلاح النهائي والتحديثات الهوائية

تستعد جينيسيس لإطلاق تحديث برمجيات شامل بحلول أوائل مارس 2026 لحل هذه المشكلة بشكل جذري.

وسيكون بإمكان الملاك الحصول على التحديث مجانًا عبر طريقتين؛ إما بزيارة مراكز الخدمة المعتمدة، أو عبر التحديثات الهوائية (Over-The-Air) للطرازات التي تدعم هذه الخاصية.

وستبدأ الشركة في إرسال خطابات رسمية لجميع الملاك المتأثرين بحلول 16 مارس المقبل، مؤكدة التزامها التام بسلامة عملائها واستقرار أنظمة سياراتها الرقمية.