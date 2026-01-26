ماذا تقدم تويوتا برادو 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة سيارات الدفع الرباعي؛ من خلال تقديم برادو 2026 في السوق السعودي، ضمن جيل يركز على الجمع بين الاعتمادية المعروفة والطابع العملي للاستخدام والرحلات الطويلة، وخاصة للتعامل مع الطرق الوعرة.

محركات وأداء تويوتا برادو 2026

توفر تويوتا برادو 2026 خيار محرك ديزل تيربو بسعة 2.8 لتر و4 أسطوانات، يولد قوة تبلغ 201 حصان، مع عزم دوران مرتفع يصل إلى 500 نيوتن متر.

تويوتا برادو 2026

يقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، يعمل مع نظام دفع رباعي دائم، وتبلغ سعة خزان الوقود 110 لترات، مع معدل كفاءة يصل إلى نحو 14.1 كيلومتر لكل لتر.

وتطرح تويوتا خيارًا آخر يعمل بالبنزين إلى جانب محرك الديزل، حيث يقدم بسعة 2.4 لتر، متصل أيضًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع رباعي، بقوة 267 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر.

تصميم تويوتا برادو 2026

شهد التصميم الخارجي مصابيح أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED، إلى جانب كشافات ضباب أمامية بنفس التقنية، كما جاءت السيارة بجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة، ومرايا جانبية بلون الهيكل تدعم الضبط والطي الكهربائي مع إشارات انعطاف مدمجة، وتم استبدال التصميم الدائري السابق للمصابيح بتصميم مستطيلي، مع اعتماد شبك أمامي بلون فضي بدلًا من الأسود، ومقابض أبواب مطابقة للون السيارة.

تويوتا برادو 2026

مقصورة وتجهيزات تويوتا برادو 2026

حصلت تويوتا برادو 2026 على شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 7 بوصات، وكسوة المقود والمقاعد من الجلد، مع توفير تعديل كهربائي لمقعد السائق، وتتوفر أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد الأمامية، بالإضافة إلى ثلاجة مدمجة لتبريد المشروبات، مع نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق وفتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث.

أنظمة المساعدة والسلامة

تعتمد برادو 2026 على مجموعة من أنظمة السلامة، تشمل مثبت السرعة، ومساعد الصعود والنزول على المرتفعات، ونظام الزحف المخصص للقيادة في الطرق الوعرة.

تويوتا برادو 2026

وتضم السيارة أيضا، أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق، والتحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية لتسهيل الركن، وتصل الوسائد الهوائية إلى ثماني وسائد موزعة على المقصورة.

أسعار تويوتا برادو 2026 في السعودية

تُطرح تويوتا برادو 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 193,775 ريالا سعوديا، ويصل إلى قرابة 273,815 ريالا سعوديا.