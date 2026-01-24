رسميًا.. انطلاق تويوتا هايلكس بيك أب الكهربائية| صور

كشفت تويوتا رسميًا عن انطلاق الجيل التاسع من سيارتها هايلكس، إحدى أكثر شاحنات البيك أب شهرة وانتشارًا على مستوى العالم، في خطوة تعكس توجه العلامة اليابانية نحو تنويع حلول الطاقة وتعزيز حضورها في المسار الكهربائي.

تويوتا تدخل مرحلة جديدة في تاريخ هايلكس

تمثل تويوتا هايلكس الجديدة نقلة نوعية في مسيرة هذا الطراز الذي ارتبط بالاعتمادية والقدرة على التحمل، حيث حرصت الشركة على الحفاظ على هوية السيارة العملية، مع إدخال تقنيات حديثة تتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، ويأتي طرح النسخة الكهربائية ليؤكد التزام تويوتا بتوسيع نطاق سياراتها الصديقة للبيئة دون التخلي عن جوهر سيارات البيك أب المخصصة للأعمال والاستخدامات الشاقة.

تويوتا هايلكس

أداء ومحركات تويوتا هايلكس

تتوفر هايلكس الجديدة بخيارات مختلفة من أنظمة الدفع، من بينها نظام الدفع الهجين المعتدل Mild Hybrid، الذي يعتمد على محرك ديزل تقليدي مدعوم بمحرك كهربائي صغير يعمل ببطارية ليثيوم أيون بجهد 48 فولت.

تويوتا هايلكس

ويهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، مع الحفاظ على أداء مناسب للاستخدام اليومي والمهني، وفي المقابل، تقدم تويوتا للمرة الأولى نسخة كهربائية بالكامل BEV، لتفتح فصلاً جديدًا في تاريخ هذا الطراز العريق.

وتعتمد النسخة الكهربائية من تويوتا هايلكس على بطارية ليثيوم أيون بسعة 59.2 كيلووات/ ساعة، وتستفيد من محركات كهربائية مثبتة على المحورين الأمامي والخلفي، ما يوفر نظام دفع رباعي دائم مع توزيع ذكي ومرن للعزم.

تويوتا هايلكس

ويبلغ عزم الدوران 205 نيوتن متر على المحور الأمامي و268 نيوتن متر على المحور الخلفي، وهو ما يمنح السيارة قدرة مناسبة للتعامل مع مختلف ظروف الطرق، ويصل مدى القيادة في هذه النسخة إلى 257 كيلومترًا.

تويوتا هايلكس

تصميم تويوتا هايلكس

جاءت تويوتا هايلكس الكهربائية بتصميم خارجي يعكس شخصية البيك أب المعروفة، حيث تتصدر الواجهة الأمامية شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح ذات تصميم حاد تمنح السيارة مظهرًا عصريًا، مع اعتماد إضاءة LED. وتعتمد السيارة على هيكل ثنائي الكابينة رباعي الأبواب، مع مساحة تخزين خلفية مخصصة للأحمال، وتبلغ الحمولة الصافية للنسخة الكهربائية نحو 715 كجم.

وترتكز هايلكس على عجلات رياضية كبيرة الحجم، مع عتبات جانبية تسهّل عملية الصعود والنزول، إضافة إلى خلوص أرضي يبلغ 207 مم، ما يعزز من قدرتها على التعامل مع الطرق الوعرة، وتؤكد هذه المواصفات أن النسخة الكهربائية لم تأتِ على حساب الأداء أو القدرة على التحمل.

تويوتا هايلكس

مقصورة تويوتا هايلكس مدعومة بالتقنيات الحديثة

زُودت تويوتا هايلكس بشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يوفر تجربة اتصال سلسة، كما تشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيك.