قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا .. وقوع 22 انفجارا في خاركوف
سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس.. وإجلاء سكان من الأحياء
أقل سعر دولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
دعاء الفجر 5 من شعبان لقضاء الحوائج.. لا تحرم نفسك من أوقات البركة
ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
البنتاجون : روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور
تحمل العلم الروسي .. ناقلة نفط تتعرض لحادث قبالة سواحل الجزائر
إيران تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي في البلاد
إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني
شوبير يكشف كواليس انسحاب الأهلي من صفقة عودة الفاخوري
فصل الكهرباء عن منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا.. انطلاق تويوتا هايلكس بيك أب الكهربائية| صور

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
صبري طلبه

كشفت تويوتا رسميًا عن انطلاق الجيل التاسع من سيارتها هايلكس، إحدى أكثر شاحنات البيك أب شهرة وانتشارًا على مستوى العالم، في خطوة تعكس توجه العلامة اليابانية نحو تنويع حلول الطاقة وتعزيز حضورها في المسار الكهربائي.

تويوتا تدخل مرحلة جديدة في تاريخ هايلكس

تمثل تويوتا هايلكس الجديدة نقلة نوعية في مسيرة هذا الطراز الذي ارتبط بالاعتمادية والقدرة على التحمل، حيث حرصت الشركة على الحفاظ على هوية السيارة العملية، مع إدخال تقنيات حديثة تتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، ويأتي طرح النسخة الكهربائية ليؤكد التزام تويوتا بتوسيع نطاق سياراتها الصديقة للبيئة دون التخلي عن جوهر سيارات البيك أب المخصصة للأعمال والاستخدامات الشاقة.

تويوتا هايلكس

أداء ومحركات تويوتا هايلكس

تتوفر هايلكس الجديدة بخيارات مختلفة من أنظمة الدفع، من بينها نظام الدفع الهجين المعتدل Mild Hybrid، الذي يعتمد على محرك ديزل تقليدي مدعوم بمحرك كهربائي صغير يعمل ببطارية ليثيوم أيون بجهد 48 فولت. 

تويوتا هايلكس

ويهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، مع الحفاظ على أداء مناسب للاستخدام اليومي والمهني، وفي المقابل، تقدم تويوتا للمرة الأولى نسخة كهربائية بالكامل BEV، لتفتح فصلاً جديدًا في تاريخ هذا الطراز العريق.

وتعتمد النسخة الكهربائية من تويوتا هايلكس على بطارية ليثيوم أيون بسعة 59.2 كيلووات/ ساعة، وتستفيد من محركات كهربائية مثبتة على المحورين الأمامي والخلفي، ما يوفر نظام دفع رباعي دائم مع توزيع ذكي ومرن للعزم. 

تويوتا هايلكس

ويبلغ عزم الدوران 205 نيوتن متر على المحور الأمامي و268 نيوتن متر على المحور الخلفي، وهو ما يمنح السيارة قدرة مناسبة للتعامل مع مختلف ظروف الطرق، ويصل مدى القيادة في هذه النسخة إلى 257 كيلومترًا.

تويوتا هايلكس

تصميم تويوتا هايلكس 

جاءت تويوتا هايلكس الكهربائية بتصميم خارجي يعكس شخصية البيك أب المعروفة، حيث تتصدر الواجهة الأمامية شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب مصابيح ذات تصميم حاد تمنح السيارة مظهرًا عصريًا، مع اعتماد إضاءة LED. وتعتمد السيارة على هيكل ثنائي الكابينة رباعي الأبواب، مع مساحة تخزين خلفية مخصصة للأحمال، وتبلغ الحمولة الصافية للنسخة الكهربائية نحو 715 كجم.

وترتكز هايلكس على عجلات رياضية كبيرة الحجم، مع عتبات جانبية تسهّل عملية الصعود والنزول، إضافة إلى خلوص أرضي يبلغ 207 مم، ما يعزز من قدرتها على التعامل مع الطرق الوعرة، وتؤكد هذه المواصفات أن النسخة الكهربائية لم تأتِ على حساب الأداء أو القدرة على التحمل.

تويوتا هايلكس

مقصورة تويوتا هايلكس مدعومة بالتقنيات الحديثة

زُودت تويوتا هايلكس بشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يوفر تجربة اتصال سلسة، كما تشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيك.

تويوتا هايلكس تويوتا هايلكس تويوتا هايلكس الجديدة سيارة تويوتا هايلكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب يكشف أسرار «الصين من الداخل» لأحمد السعيد

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتاب وجوائز .. الروائية إنعام كجه جي تحتفي بحصولها على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

مكان الواقعة

المعاينة الأولية تكشف عن سبب وفاة أم وأبنائها الأربعة في شبرا الخيمة

بالصور

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد