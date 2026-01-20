بعد طرحها في الصين.. مواصفات تويوتا كورولا 2026 فيس ليفت

استطاعت تويوتا كورولا أن تخطف الأنظار مجددًا مع نسخة فيس ليفت للجيل الحالي، حيث تم الكشف عنها رسميًا في الصين، وجاء الظهور الأول ضمن أحد المعارض الكبرى تحديدًا جوانزو.

ركزت التحديثات الخارجية على إعادة صياغة هوية الواجهة الأمامية والخلفية، حيث جاءت المصابيح الأمامية بتصميم جديد يأخذ شكل حرف C مع زوايا سفلية حادة تحتضن وحدات الإضاءة الإضافية، ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر قوة.

أما الناحية الخلفية فظهرت بشريط إضاءة أحمر يمتد بين المصابيح، مع عواكس ضوئية تعزز من الوضوح البصري، كما أضافت تويوتا جنوطًا بتصميم رياضي جديد ينسجم مع الطابع العام للسيارة، في محاولة لإضفاء جانب أنيق يتناسب مع مفهوم السيدان الرياضية.

محركات وأداء كورولا 2026 "فيس ليفت"

تستمر كورولا 2026 في الاعتماد على محركات تقليدية، حيث تتوفر نسخة بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، يولد قوة تبلغ 171 حصانًا، ومن المرجح أن يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

كما تقدم تويوتا خيارًا هجينًا يعتمد على محرك 1.8 لتر بقوة 98 حصانًا، مدعوم بمحركين كهربائيين وبطارية مطورة، ما يعكس استمرار الشركة في توسيع حضورها في فئة السيارات منخفضة الانبعاثات.

وتسجل النسخة الهجينة من كورولا 2026 أرقامًا لافتة على مستوى الاقتصاد في الوقود، حيث تشير البيانات إلى معدل استهلاك يبلغ نحو 4.13 لتر لكل 100 كيلومتر.

مقصورة وتجهيزات كورولا 2026

حصلت المقصورة على تحديثات واضحة، أبرزها الشاشة الوسطية الجديدة ذات التصميم العائم بقياس 12.9 إنش، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي مطور، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية، كما أضيفت فرامل يد كهربائية، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، إلى جانب مرايا ونوافذ كهربائية مع نظام قفل مركزي للأبواب.