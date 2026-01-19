قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. بي واي دي ATTO موديل 2026

بي واي دي ATTO موديل 2026
بي واي دي ATTO موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي ATTO موديل 2026، حيث تنتمي ATTO لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 بي واي دي ATTO موديل 2026

محرك بي واي دي ATTO موديل 2026

تخرج سيارة بي واي دي ATTO موديل 2026 قوة 174 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 64.8 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 420 كم/ساعة .

 بي واي دي ATTO موديل 2026

وتنتج سيارة بي واي دي ATTO موديل 2026 قوة اقوي تصل إلي 201 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 بي واي دي ATTO موديل 2026

وبالنسبة الي نسخة DM-i في بي واي دي ATTO فيوجد بها محرك سعة 1500 سي سي، ويعمل مع نظام ثنائي المحركات الكهربائية، وتنتج قوة 209 حصان، وتصل إلى 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوي إلي 177 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 51.1 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 344 كم/ساعة .

مواصفات بي واي دي ATTO موديل 2026

 بي واي دي ATTO موديل 2026

زودت سيارة بي واي دي ATTO موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصة على لوحة القيادة قابلة للدوران بزاوية 90 درجة، وبها نظام إضاءة محيطية يضفي لمسة جمالية، وبها كاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، ومضخة حرارية قياسية للحفاظ على المدى في الأجواء الباردة.

كما يتوفر بالسيارة بي واي دي ATTO موديل 2026 بها، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام كبح الطوارئ التلقائي، ونظام كشف النقاط العمياء ومراقبة السائق.

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

 بي واي دي ATTO موديل 2026

تأسست شركة بي واي دي كـ شركة بطاريات في عام 1995، ودخلت عالم السيارات عام 2003 باستحواذها على شركة صينية وبدأت بإنتاج سيارات تعمل بالبنزين، وقفزت الي صناعة السيارات الكهربائية الهجينة عام 2008 والكهربائية بالكامل عام 2009، لتصبح عملاق عالمي في صناعة سيارات الطاقة الجديدة، وتوسعت في أسواق دولية بفضل ابتكاراتها التقنية منها، بطارية Blade، التي حققت مبيعات قياسية في السنوات الأخيرة. 

بي واي دي ATTO موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية محرك بي واي دي ATTO ATTO موديل 2026 مواصفات بي واي دي ATTO تاريخ شركة بي واي دي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

تكثيف الإجراءات الامنيه

امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

الزمالك

صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

ترشيحاتنا

أرشيفية

مش هسيبك.. كواليس تعدي طالب بـ كتر على مدرس بعد الامتحان بأوسيم

لقطة من الفيديو

أحكام بالحبس من 3 أشهر لـ سنة على المتهمين في مشاجرة الفردوس

المتهم

القبض على شخص تحرش بطالبة في الشرقية

بالصور

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد