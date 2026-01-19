شاهد.. بي واي دي ATTO موديل 2026

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي ATTO موديل 2026، حيث تنتمي ATTO لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

بي واي دي ATTO موديل 2026

محرك بي واي دي ATTO موديل 2026

تخرج سيارة بي واي دي ATTO موديل 2026 قوة 174 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 64.8 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 420 كم/ساعة .

بي واي دي ATTO موديل 2026

وتنتج سيارة بي واي دي ATTO موديل 2026 قوة اقوي تصل إلي 201 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي واي دي ATTO موديل 2026

وبالنسبة الي نسخة DM-i في بي واي دي ATTO فيوجد بها محرك سعة 1500 سي سي، ويعمل مع نظام ثنائي المحركات الكهربائية، وتنتج قوة 209 حصان، وتصل إلى 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوي إلي 177 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 51.1 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 344 كم/ساعة .

مواصفات بي واي دي ATTO موديل 2026

بي واي دي ATTO موديل 2026

زودت سيارة بي واي دي ATTO موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصة على لوحة القيادة قابلة للدوران بزاوية 90 درجة، وبها نظام إضاءة محيطية يضفي لمسة جمالية، وبها كاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، ومضخة حرارية قياسية للحفاظ على المدى في الأجواء الباردة.

كما يتوفر بالسيارة بي واي دي ATTO موديل 2026 بها، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام كبح الطوارئ التلقائي، ونظام كشف النقاط العمياء ومراقبة السائق.

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات

بي واي دي ATTO موديل 2026

تأسست شركة بي واي دي كـ شركة بطاريات في عام 1995، ودخلت عالم السيارات عام 2003 باستحواذها على شركة صينية وبدأت بإنتاج سيارات تعمل بالبنزين، وقفزت الي صناعة السيارات الكهربائية الهجينة عام 2008 والكهربائية بالكامل عام 2009، لتصبح عملاق عالمي في صناعة سيارات الطاقة الجديدة، وتوسعت في أسواق دولية بفضل ابتكاراتها التقنية منها، بطارية Blade، التي حققت مبيعات قياسية في السنوات الأخيرة.