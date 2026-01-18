بـ 950 ألف جنيه .. تركب عربية ايه مستعملة في 2026

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوبارو إمبريزا، ومرسيدس C180، وأوبل انسيجنيا ، وسكودا أوكتافيا، وهيونداي I10 .

تستمد سيارة هيونداي i10 موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 198 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة هيونداي i10 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تحصل سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 94 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 950 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تصل قوة سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2019 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 168 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة أوبل انسيجنيا موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة مرسيدس C180 موديل 2012 من قطع مسافة 230 ألف/كم، وبها محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة مرسيدس C180 موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 950 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 270 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .