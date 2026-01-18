أخبار السيارات | 5 سيارات رياضية «الأولى بأرخص سعر».. 5 سيارات زيرو أوتوماتيك تبدأ من 649 ألف جنيه.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



فخامة السيدان .. مواصفات هونشي أوسادو الصينية

تعد هونشي أوسادو واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الصينية عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، التي تجمع بين الجانب العصري والملامح الرياضية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تبدأ من 82 ألف ريال .. أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة الكروس أوفر المدمجة داخل السوق السعودي من خلال طراز أوربان كروزر 2026، حيث يقدم بعدد من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب عناصر الأمان، إضافة إلى التصميم الرياضي.

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



5 سيارات كروس أوفر في مصر.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، منها الفئة الرياضية الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم والمساحة الرحبة والارتفاع المناسب.

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بإعلان استثنائي نشره أحد أصحاب معارض السيارات بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حيث لم يكن الإعلان لسيارة حديثة فارهة، بل لسيارة كلاسيكية تحمل قيمة معنوية وتاريخية كبرى كونها كانت المملوكة لـ "إمام الدعاة" الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، مما جذب أنظار محبي الشيخ وهواة اقتناء مقتنيات المشاهير والسيارات النادرة التي توثق حقبة زمنية هامة.





5 سيارات زيرو أوتوماتيك .. تبدأ من 649 ألف جنيه

يضم السوق المصري مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، وعناصر التصميم سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية، منها السيارات التي تعتمد على ناقل سرعات أتوماتيكي الأداء.

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار

يشهد سوق السيارات في الولايات المتحدة تحولا لافتا مع اختفاء السيارات الجديدة منخفضة السعر، في دلالة واضحة على تفاقم أزمة القدرة على الشراء واتساع الفجوة بين شرائح المستهلكين، فبعد أن كانت هناك عدة طرازات يقل سعرها عن 20 ألف دولار قبل عام واحد فقط، لم يعد اليوم أي موديل جديد يطرح دون هذا الحد السعري.



بتصميم عصري.. ماذا تقدم إم جي 8 2026 الجديدة؟

تعزز ام جي من تواجدها عالميًا، عبر طراز 8 موديل 2026 الذي ينتمي إلى فئة سيارات السيدان، مع اعتماد واضح على التقنيات الهجينة والتصميم العصري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التجهيزات.