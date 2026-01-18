أخبار السيارات | 5 سيارات رياضية «الأولى بأرخص سعر».. 5 سيارات زيرو أوتوماتيك تبدأ من 649 ألف جنيه.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


فخامة السيدان .. مواصفات هونشي أوسادو الصينية
تعد هونشي أوسادو واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الصينية عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، التي تجمع بين الجانب العصري والملامح الرياضية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تبدأ من 82 ألف ريال .. أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية
تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة الكروس أوفر المدمجة داخل السوق السعودي من خلال طراز أوربان كروزر 2026، حيث يقدم بعدد من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب عناصر الأمان، إضافة إلى التصميم الرياضي.

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو
شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.


5 سيارات كروس أوفر في مصر.. الأولى بأرخص سعر
يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، منها الفئة الرياضية الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم والمساحة الرحبة والارتفاع المناسب.

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏
ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بإعلان استثنائي نشره أحد أصحاب معارض السيارات بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حيث لم يكن الإعلان لسيارة حديثة فارهة، بل لسيارة كلاسيكية تحمل قيمة معنوية وتاريخية كبرى كونها كانت المملوكة لـ "إمام الدعاة" الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، مما جذب أنظار محبي الشيخ وهواة اقتناء مقتنيات المشاهير والسيارات النادرة التي توثق حقبة زمنية هامة.


 

5 سيارات زيرو أوتوماتيك .. تبدأ من 649 ألف جنيه
يضم السوق المصري مجموعة متنوعة من السيارات، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، وعناصر التصميم سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية، منها السيارات التي تعتمد على ناقل سرعات أتوماتيكي الأداء.

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
يشهد سوق السيارات في الولايات المتحدة تحولا لافتا مع اختفاء السيارات الجديدة منخفضة السعر، في دلالة واضحة على تفاقم أزمة القدرة على الشراء واتساع الفجوة بين شرائح المستهلكين، فبعد أن كانت هناك عدة طرازات يقل سعرها عن 20 ألف دولار قبل عام واحد فقط، لم يعد اليوم أي موديل جديد يطرح دون هذا الحد السعري.


بتصميم عصري.. ماذا تقدم إم جي 8 2026 الجديدة؟
تعزز ام جي من تواجدها عالميًا، عبر طراز 8 موديل 2026 الذي ينتمي إلى فئة سيارات السيدان، مع اعتماد واضح على التقنيات الهجينة والتصميم العصري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التجهيزات.

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

شوبير

شوبير بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا: الحمد لله على كل شيء

توروب

خطة الأهلي تكشف أسرار «يانج أفريكانز».. تقرير فني شامل قبل المباراة

يوسف أوباما

بيراميدز يفتح باب الرحيل.. «أوباما» بين الدوري العراقي وسيراميكا | جلسات حاسمة قريبًا

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

