أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ ‏5 سيارات " سيدان " زيرو أقل من 900 ألف.

‏1- بروتون ساجا     ‏     

تعتمد السيارة بروتون ساجا على محرك صغير واقتصادي رباعي الأسطوانات ‏بسعة 1.3 لتر (1300 سي سي) ‏VVT، يولد قوة تبلغ 94 حصان وعزم دوران ‏يصل إلى 120 نيوتن متر. ‏

وتاتي السيارة بروتون ساجا مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات (من ‏تصنيع شركة آيسين اليابانية)، وتتميز بمعدل استهلاك وقود ممتاز يبلغ حوالي 5.6 ‏لتر لكل 100 كم.‏

أما عن أسعار السيارة بروتون ساجا، فتاتي بفئة وحيدة بسعر 650 الف جنيه .‏

‏2- نيسان صني ‏

تعمل السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة ‏‏118 حصان وعزم دوران يصل إلى 154 نيوتن متر. ‏

تتصل السيارة نيسان صني ‏بناقل حركة أوتوماتيكي متطور من نوع ‏Xtronic ‎CVT، مما يمنحها كفاءة عالية في استهلاك الوقود تصل إلى 19.3 كم لكل لتر على ‏الطرق السريعة.‏

أما عن أسعار السيارة نيسان صني، فتاتي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 645 ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثانية بسعر 695 ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثالثة بسعر 745 ألف جنيه.‏

3- شيفرولية أوبترا

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

أما عن أسعار السيارة شيفرولية أوبترا، فتاتي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 725 ألف جنيه.‏     

- الفئة الثانية بسعر ‏750‏ ألف جنيه.‏     

4- بايك U5 plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

أما عن أسعار السيارة بايك ‏U5 plus، فتاتي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 725 ألف جنيه.‏               

‏- الفئة الثانية بسعر ‏750‏ ألف جنيه.‏   

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏855‏ ألف جنيه.‏   

5- رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك توربيني (Turbo) ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر (1000 سي سي)، يولد هذا المحرك قوة 100 حصان وعزم دوران يصل إلى 160 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT. 

تمتاز السيارة رينو تاليانت بتوفير عزم دوران مبكر بفضل الشاحن التوربيني رغم صغر سعة المحرك.

أما عن أسعار السيارة رينو تاليانت، فتاتي : ‏

- الفئة الأولى بسعر 675 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 725 ألف جنيه.

