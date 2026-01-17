فخامة السيدان .. مواصفات هونشي أوسادو الصينية

تعد هونشي أوسادو واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الصينية عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، التي تجمع بين الجانب العصري والملامح الرياضية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد وتصميم هونشي أوسادو

تأتي هونشي أوسادو بنسبة طول كلي بلغت 4,988 مم، بينما يصل عرض السيارة إلى 1,875 مم، ويأتي الارتفاع عند 1,470 مم، أما قاعدة العجلات التي تمتد إلى 2,920 مم، وتتوفر السيارة بجنوط ألومنيوم بقياس 17 أو 18 بوصة بحسب الفئة.

هونشي أوسادو

محرك وأداء هونشي أوسادو

تعتمد أوسادو على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد المحرك قوة تصل إلى 223 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتحقق السيارة تسارعًا من الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.8 ثوانٍ، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 16.1 كم/لتر.

هونشي أوسادو

مقصورة وتجهيزات هونشي أوسادو

تقدم مقصورة هونشي أوسادو إضاءة محيطية، وتتوفر المقاعد بخيارات تحكم كهربائي متعددة، تشمل ذاكرة لمقعد السائق في بعض الفئات، ونظام التكييف الأوتوماتيكي ثنائي المناطق يأتي مدعومًا بفلتر هواء، كما تضم السيارة شاشة ترفيه مركزية بقياس 12.6 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، مع دعم أنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، إضافة إلى نظام صوتي بعدد سماعات يتراوح بين 8 و12 سماعة.

هونشي أوسادو

زودت هونشي أوسادو بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل 9 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، كما تتوفر أنظمة مساعدة السائق مثل الفرملة الذاتية في حالات الطوارئ، والتنبيه قبل التصادم، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه مغادرة المسار، والمساعدة على البقاء في المسار، وتدعم السيارة مثبت سرعة متكيف، وكاميرات خلفية أو محيطية، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية ونظام مراقبة ضغط الإطارات.