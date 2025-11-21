نظرة شاملة عن سعر وأداء هونشي H9 في السوق السعودي

تستمر هونشي في توسيع اصداراتها داخل سوق السيارات الفاخرة في السعودية، عبر طراز H9 الذي يبرز كأحد أهم الإصدارات التي تقدمها العلامة الصينية في الفئة التنفيذية، والتي تقدم من خلال 3 فئات، بسعر يبدأ من 239,900 ريال سعودي.

أداء ومحرك هونشي H9

تعتمد هونشي H9 على خيارين من المحركات، الأول بنظام دفع خلفي يعتمد على محرك 2.0 لتر بأربع أسطوانات ينتج 241 حصانًا، والثاني بمحرك أكبر من نوع 3.0 لتر V6 يمنح قوة تصل إلى 321 حصان، مع اختلاف في عزم الدوران الذي يتراوح بين 380 و445 نيوتن.متر، وترتبط هذه المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

هونشي H9

وبفضل هذه القدرات تتسارع السيارة بين 7.9 و7.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0، إضافة إلى توفر خيار نظام الدفع الخلفي أو الكلي حسب الفئة.

تجهيزات ومواصفات هونشي H9

تضم السيارة مجموعة من الأنظمة الأساسية التي تعتمد عليها هونشي، تشمل ثماني وسائد هوائية، ومساعد البقاء في المسار، ومثبت سرعة متكيف، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب نظام لمراقبة إجهاد السائق ومكابح طوارئ تعمل تلقائيًا عند الحاجة.

هونشي H9

تحتوي السيارة على مقاعد مكسوة بجلد نابا أو جلد صناعي، مع مقاعد كهربائية مزودة بوظائف التدليك، وتأتي السيارة مزودة بشاشة معلومات قياس 12.3 بوصة، بينما يمكن تجهيز الصف الثاني بشاشات ترفيه إضافية للركاب.

ويتميز النظام الصوتي في H9 بنظام BOSE مكون من 14 مكبر صوت، كما تدعم المقصورة شحنًا لاسلكيًا في الأمام والخلف، إضافة إلى نظام تحكم بالمناخ رباعي المناطق، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، ونظام ترفيه خلفي اختياري، مع توفر سقف بانورامي.

وتأتي H9 بأبعاد كبيرة تعكس فئة السيارة، حيث يبلغ طولها 5.13 متر وقاعدة عجلات 3060 ملم، مع جنوط مقاس 20 بوصة ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى شبك أمامي واسع من الكروم يمنحها طابعًا فاخرًا على الطريق.

هونشي H9

سعر السيارة هونشي H9 2025 في السعودية

تقدم هونشي H9 2025 في السوق السعودي بثلاث فئات تختلف في تجهيزاتها وقوة محركها، حيث تبدأ بفئة Luxury 2.0T التي تأتي بسعر 239,900 ريال سعودي، أما فئة Flagship 3.0T فتأتي بسعر 289,900 ريال سعودي، بينما تتصدر Executive 3.0T قائمة الفئات بسعر 350,900 ريال سعودي.