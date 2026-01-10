قطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بأبوقرقاص

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، قطع الكهرباء غدا وعلى مدار 5 أيام لصيانة المحولات الكهربائية ببعض مناطق المدينه وقرى المركز من الساعه التاسعة صباحا لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وكشفت هندسة كهرباء مركز أبوقرقاص، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى انتهاء أعمال الصيانة أيام السبت 10 ، الأحد 11، الاثنين12، الثلاثاء 13، الأربعاء 14 يناير وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية للمحولات الكهربائية وجاءت الأيام والمواعيد كالتالي



- السبت 10 /1 / 2026 :- المنطقة المحيطة بكنيسة أبو سيفين وبرج ميلاد نادى وبرج إيهاب أخنون وجزء من شارع النقيب فوزى وجزء من مساكن مكة والمنطقة المحيطة به وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى نهاية أعمال الصيانة .

- السبت 10 / 1 / 2026 :- خط جويد / جويد – نصف بنى عبيد الشرقي .

- الأحد 11 / 1 / 2026 : - خط بنى عبيد / نصف بنى عبيد الغربي – النحال – عزبة أحمد بهجت .

- الأثنين 12 / 1 / 2025 :- خط السلطان حسن / السلطان حسن – عزبة محمد حسن – البربا – عزبة الحوض – فرج قناوى – صنيم .

- الثلاثاء 13 / 1 / 2026 :- خط بني موسي / سنديون – الرزيقات – بنى موسى – الفقاعي – عزبة طنطاوى .

- الأربعاء 14 / 1 / 2026 : - خط الشيخ مبارك / الحاج سليمان – الشيخ مبارك – كوم الزهير، وذلك لعمل صيانة دورية للمحولات الكهربائية .