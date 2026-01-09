مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام المنيا حادث انقلاب ميكروباص مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة.



ومن جانبه كلف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، بزيارة تفقدية إلى مستشفى صدر المنيا، يرافقه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز المنيا ، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بطريق الجيش القبلي «رست المنيا – اتجاه القاهرة» بنطاق مركز المنيا.

وخلال الزيارة، اطمأن نائب المحافظ على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، ووجّه بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والعلاجي اللازم لهم، ومتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

يذكر ان الحادث قد أسفر عن إصابة 13 مواطنًا، ووقوع حالة وفاة واحدة، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، ونقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

