محافظ المنيا يقود حملة لإزالة الإشغالات.. ويؤكد: لا تهاون مع التعدي على حرم الطريق

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بحملة موسعة لإزالة الإشغالات بشوارع حي شمال وغرب مدينة المنيا، وذلك لمتابعة الحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على منظومة النظافة، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية للإشغالات بالشوارع الحيوية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شارع طه حسين بحي شمال، باعتباره أحد الشوارع الحيوية بالحي، حيث شدد على ضرورة استعادة الأرصفة لصالح المشاة، موجّهًا بالإزالة الفورية لكافة التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمرور على جانبي الطريق العام، مع تحرير المحاضر اللازمة للمحلات التجارية والمقاهي المخالفة والمتجاوزة للمساحات المقررة لها، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تعدٍ يمس حق المواطن في الطريق.

وفي إطار فرض الانضباط المروري، وجّه اللواء كدواني الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرافق بضرورة إتاحة الطريق العام، ومنع أي معوقات تؤدي إلى اختناقات مرورية.

وخلال متابعته لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بعدد من الشوارع الفرعية، رصد المحافظ استغلال أحد الجراجات أسفل العمارات السكنية في غير الغرض المخصص لها، وتحويلها إلى كافيهات بالمخالفة للاشتراطات البيئية، موجّهًا بتحرير المحاضر القانونية اللازمة واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنيا أن العمل يتم وفق استراتيجية واضحة تعتمد على ان «الشارع ملك للجميع»، ولن يُسمح بتحويل الشوارع الجانبية إلى مخازن أو مناطق عشوائية للإشغالات، مكلّفًا رئيس الحي بضرورة التواجد الميداني المستمر، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

كما استكمل المحافظ جولته بحي شلبي، حيث تم تحرير محضر لأحد المطاعم للتعدي على حرم الطريق وإدارة المنشأة بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منظومة النظافة

وخلال جولته، التقى اللواء كدواني بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة والقضاء على الظواهر السلبية التي تمس سلامة وأمن المواطن، مؤكدًا دراسة كافة المطالب والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.