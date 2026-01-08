قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة
الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026
محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقايق
غضب الكوكب يهدد البشر والاقتصاد.. الأرض لا تهدأ و رصد 55 زلزالا يوميا
محافظات

محافظ المنيا يتفقد عدة ميادين لتطويرها للحفاظ على الهوية البصرية

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من الميادين والمناطق الحيوية بمدينة المنيا، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الهوية البصرية والارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة، بما يحقق بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

وخلال جولته الميدانية، تفقد محافظ المنيا إحدى الحدائق العامة بشارع طه حسين بحي شمال المدينة، موجّهًا الوحدة المحلية بالاهتمام بنظافة المكان، والعمل على تطوير المشهد البصري، إلى جانب دراسة توسعة الطريق الجانبي بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتسهيل الحركة المرورية.

كما شملت الجولة تفقد ميدان شلبي بحي غرب المدينة، تمهيدًا لتطويره ورفع كفاءته، مع دراسة توسعة الطريق في الاتجاهين ذهابًا وإيابًا، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالحي، في إطار خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده ميدان شلبي، استمع اللواء كدواني إلى شكوى أحد قاطني المنطقة، والتي عبّر خلالها عن رغبة أهالي الحي في تطوير الميدان والحديقة الملحقة به، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات سلبية داخلها، بما يحافظ على الطابع الحضاري للمكان ويضمن الاستفادة منه كمتنفس آمن للأسر والأطفال.

ووجّه محافظ المنيا بدراسة الشكوى على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الميدان والحديقة، ومنع أي تعديات أو مخالفات، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام، تنفيذًا لخطة المحافظة في الارتقاء بالمناطق العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

وأكد محافظ المنيا أن أعمال التطوير تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة، وتعزيز عناصر الجمال الحضاري، مع مراعاة البعد المروري والبيئي، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة وسرعة تنفيذ الأعمال وفق المعايير المعتمدة.

المنيا محافظ المنيا

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل "إعلام وراثة" لرمضان 2026

ريهام عبد الغفور

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يعلن تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور

نادر العباسي

السيمفونى يواصل الرحلة فى الموسيقى العالمية بالأوبرا

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

