محافظ المنيا : تكثيف حملات التموين على المخابز والأسواق وتحرير 196مخالفة

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ المنيا أن الحملات التموينية، التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 196 مخالفة متنوعة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين.

ومن جانبه ، أشار المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين انه في مجال مواجهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تم تحرير 3 محاضر، ومصادرة كميات من السلع التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، شملت مكرونة، ونحو نصف طن دقيق بلدي مدعم، و24 زجاجة زيت طعام تمويني.

و في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 123 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 40 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات كبيرة من الدقيق الأبيض الحر، والعصائر، والمشروبات الغازية، والملح، والأرز، والأسمدة، إلى جانب كميات من اللحوم والفراخ والسجائر والأدوات الصحية، فضلًا عن ضبط 263 زجاجة مشروبات كحولية مجهولة المصدر، وتحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 4 محاضر، تضمنت إدارة محطات وقود بدون ترخيص، وضبط كميات من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير 23 محضرًا في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن المقررات التموينية وعدم ممارسة النشاط، إلى جانب تحرير 3 محاضر في مجال حماية المستهلك لعدم إصدار فواتير ضريبية.