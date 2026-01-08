قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.. ذراع مصر التنموي لتعزيز التضامن وبناء القدرات في إفريقيا
أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام في يناير؟
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
مصر تعلن دعمها الكامل لـ بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
أسطورة من الشرق.. من هو الهندي الذي وُضع اسمه إلى جوار ميسي ورونالدو؟
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا : تكثيف حملات التموين على المخابز والأسواق وتحرير 196مخالفة

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ المنيا أن الحملات التموينية، التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 196 مخالفة متنوعة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين.

ومن جانبه ، أشار المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين انه في مجال مواجهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تم تحرير 3 محاضر، ومصادرة كميات من السلع التموينية قبل بيعها بالسوق السوداء، شملت مكرونة، ونحو نصف طن دقيق بلدي مدعم، و24 زجاجة زيت طعام تمويني.

و في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 123 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 40 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات كبيرة من الدقيق الأبيض الحر، والعصائر، والمشروبات الغازية، والملح، والأرز، والأسمدة، إلى جانب كميات من اللحوم والفراخ والسجائر والأدوات الصحية، فضلًا عن ضبط 263 زجاجة مشروبات كحولية مجهولة المصدر، وتحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 4 محاضر، تضمنت إدارة محطات وقود بدون ترخيص، وضبط كميات من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير 23 محضرًا في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن المقررات التموينية وعدم ممارسة النشاط، إلى جانب تحرير 3 محاضر في مجال حماية المستهلك لعدم إصدار فواتير ضريبية.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

