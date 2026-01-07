قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا يواصل جولاته لتهنئة الشعب بعيد الميلاد المجيد

محافظ المنيا يهنئ الإخوة الأقباط
محافظ المنيا يهنئ الإخوة الأقباط
ايمان رياض

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جولاته بمراكز المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لترسيخ الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد.

واستهل المحافظ جولته بزيارة مطرانية ديرمواس للأقباط الأرثوذكس، حيث كان في استقباله الأنبا بقطر، أسقف إيبارشية ديرمواس ودلجا، مهنئاً أبناء المطرانية بعيد الميلاد المجيد .

ثم توجه اللواء كدواني إلى مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقباله الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، حيث قدم التهنئة لأبناء المطرانية.

وعقب ذلك، توجه اللواء كدوانى إلى مدينة المنيا، حيث قدم التهنئة للأقباط الأرثوذكس بمطرانية المنيا، وكان في استقباله الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وشهد خلال الزيارة فقرات غنائية وطنية قدمها كورال الكنيسة، تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية، إلى جانب عمل غنائي خاص عبّر من خلاله أبناء الكنيسة عن تقديرهم لجهود اللواء عماد كدوانى واهتمامه بالعمل الميدانى على مستوى مراكز المحافظة.

كما زار المحافظ مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا، وقدم التهاني للأنبا باسيلوس، مطران المنيا، ثم توجه إلى الكنيسة الإنجيلية الثانية، لتقديم التهنئة للشيخ عصام عطية، راعي الكنيسة.

واختتم اللواء كدواني جولته بمدينة المنيا الجديدة بزيارة كنيسة السيدة مريم  العذراء للأقباط الأرثوذكس، حيث قدم التهنئة للأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق المنيا، في أجواء سادها الود والتآخي.

وخلال جولته، أعرب محافظ المنيا عن خالص التهانى للإخوة الأقباط في مصر عامة، وأبناء المحافظة خاصة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وطنًا آمنًا مستقرًا، ومؤكدًا أن الشعب المصري بجميع طوائفه نسيج وطني واحد، يجمعه هدف مشترك يتمثل في تحقيق التنمية والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الأعياد في مصر تمثل دائمًا ركيزة أساسية لترسيخ قيم التعايش والمودة التي يتوارثها أبناء هذا الوطن جيلًا بعد جيل، مشيرًا إلى أن مشاركة المصريين بعضهم البعض في مختلف المناسبات الدينية تعكس معدن هذا الشعب الأصيل، وتمثل الدافع الحقيقي لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق تطلعات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبهم، أعرب الأساقفة ورؤساء الكنائس عن خالص تقديرهم لزيارة محافظ المنيا، مؤكدين أنها تعكس عمق العلاقات الأخوية وروح التلاحم بين أبناء الشعب المصري، وأن المصريين سيظلون يدًا واحدة من أجل رفعة الوطن واستقراره.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد أركان حرب محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
 

المنيا محافظ المنيا التهنئة الأقباط

