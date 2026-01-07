قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد مستشفيات الاستقبال والطوارئ والكبد الجامعي

رئيس الجامعة خلال الجولة
ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، زيارة تفقدية لمستشفى الاستقبال والطوارئ ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعيين، لمتابعة جاهزية العمل داخل المستشفيات الجامعية، والوقوف على كفاءة الأداء ومستوى التجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمرضى.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق عبد المنعم، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة أقسام مستشفى الاستقبال والطوارئ، واطمأن على انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، وجاهزية غرف الطوارئ والعناية المركزة، مشددًا على أهمية سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتكامل الجهود بين الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا على أن المستشفيات الجامعية تعمل بأعلى درجات الجاهزية لاستقبال الحالات الطارئة.

واطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية لإحدى طالبات الامتياز بكلية التمريض، والتي تعرضت لحادث أليم نُقلت على إثره إلى المستشفى، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية المستمرة.

كما تفقد رئيس الجامعة عددًا من المصابين في الحادث الدائري الذي وقع أمس على الطريق الدائري، واطمأن على حالتهم الصحية، موجّهًا بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية والدعم النفسي للمصابين وذويهم، ومؤكدًا ضرورة توفير جميع أوجه الدعم الطبي حتى تمام التعافي.

وشملت الزيارة تفقد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، حيث تابع رئيس الجامعة انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة. 
 

المنيا رئيس جامعة المستشفى جولة

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

لفة عربية

مركز أبوظبي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والسياحة

بعد 19 عامًا من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميًا

بعد 19 عاما من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميا

شيري عبد الحميد

ثلاثي كوميدي جديد.. شيري عبد الحميد مع مي كساب وأحمد فتحي في مؤلف ومخرج وحرامي

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

