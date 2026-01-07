رئيس جامعة المنيا يتفقد مستشفيات الاستقبال والطوارئ والكبد الجامعي

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، زيارة تفقدية لمستشفى الاستقبال والطوارئ ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعيين، لمتابعة جاهزية العمل داخل المستشفيات الجامعية، والوقوف على كفاءة الأداء ومستوى التجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمرضى.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق عبد المنعم، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة أقسام مستشفى الاستقبال والطوارئ، واطمأن على انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، وجاهزية غرف الطوارئ والعناية المركزة، مشددًا على أهمية سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتكامل الجهود بين الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا على أن المستشفيات الجامعية تعمل بأعلى درجات الجاهزية لاستقبال الحالات الطارئة.

واطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية لإحدى طالبات الامتياز بكلية التمريض، والتي تعرضت لحادث أليم نُقلت على إثره إلى المستشفى، حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية المستمرة.

كما تفقد رئيس الجامعة عددًا من المصابين في الحادث الدائري الذي وقع أمس على الطريق الدائري، واطمأن على حالتهم الصحية، موجّهًا بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية والدعم النفسي للمصابين وذويهم، ومؤكدًا ضرورة توفير جميع أوجه الدعم الطبي حتى تمام التعافي.

وشملت الزيارة تفقد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، حيث تابع رئيس الجامعة انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة.

