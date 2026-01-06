مصرع شخصين وإصابة 12 في حادث بدائري المنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 12 آخرون، اليوم، في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري بالقرب من كوبري أبو شناف بالمنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وقوع تصادم بين 3 سيارات، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بالطريق الدائري في المنيا، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.