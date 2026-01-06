محافظ المنيا يزور مطرانيات مغاغة ومطاي وبني مزار وسمالوط وأبوقرقاص للتهنئة بعيد الميلاد

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة موسعة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شملت عددًا من مطرانيات مراكز المحافظة، وذلك في إطار مشاركة أبناء الوطن الواحد، وتعزيز روح الوحدة الوطنية التي تميز الدولة المصرية.

وشملت جولة المحافظ زيارة المطرانيات الأرثوذكسية بمراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، حيث زار مطرانية مغاغة وكان في استقباله نيافة الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، كما زار مطرانية بني مزار، وكان في استقباله نيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار، وفي مطاي قدّم المحافظ التهنئة إلى نيافة الأنبا جورجيوس، أسقف مطاي.

كما واصل المحافظ جولته بزيارة مطرانية سمالوط، وكان في استقباله نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، حيث قدّم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لرجال الدين المسيحي، مؤكدًا أن الأعياد تمثل مناسبة مهمة لتجديد أواصر المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

وأعرب اللواء عماد كدواني عن خالص أمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصري بالخير واليُمن والمحبة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية، وأن تستمر مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد محافظ المنيا بالدور التاريخي والوطني الراسخ للكنيسة المصرية في إرساء ودعم قيم السلام والمواطنة، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال حائط صد منيعًا في مواجهة التحديات، و بناء الوعي الوطني والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تشهد تلاحمًا فريدًا يظهر جليًا في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.

وواصل المحافظ جولته بزيارة مركز أبوقرقاص، حيث قدّم التهنئة لأبناء مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وكان في استقباله نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص، كما زار مطرانية الكاثوليك بأبوقرقاص لتقديم التهنئة لأبنائها، وكان في استقباله نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران أبوقرقاص وملوي وديرمواس، وذلك في أجواء سادها الود والترابط الوطني، مؤكدًا أن المنيا ستظل نموذجًا مضيئًا للترابط والنسيج الواحد الذي لا ينفصل.

وفي نفس السياق بعث محافظ المنيا برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بمحافظة المنيا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يُعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بكل الخير والمحبة والسلام.

رافق المحافظ خلال جولته العميد أركان حرب محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورؤساء المراكز، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.