قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يزور مطرانيات مغاغة ومطاي وبني مزار وسمالوط وأبوقرقاص للتهنئة بعيد الميلاد

محافظ المنيا يهنئ الإخوة الأقباط
محافظ المنيا يهنئ الإخوة الأقباط
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة موسعة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شملت عددًا من مطرانيات مراكز المحافظة، وذلك في إطار مشاركة أبناء الوطن الواحد، وتعزيز روح الوحدة الوطنية التي تميز الدولة المصرية.

وشملت جولة المحافظ زيارة المطرانيات الأرثوذكسية بمراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار، ومطاي، وسمالوط، حيث زار مطرانية مغاغة وكان في استقباله نيافة الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، كما زار مطرانية بني مزار، وكان في استقباله نيافة الأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار، وفي مطاي قدّم المحافظ التهنئة إلى نيافة الأنبا جورجيوس، أسقف مطاي.

كما واصل المحافظ جولته بزيارة مطرانية سمالوط، وكان في استقباله نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، حيث قدّم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لرجال الدين المسيحي، مؤكدًا أن الأعياد تمثل مناسبة مهمة لتجديد أواصر المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

وأعرب اللواء عماد كدواني عن خالص أمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصري بالخير واليُمن والمحبة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية، وأن تستمر مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد محافظ المنيا بالدور التاريخي والوطني الراسخ للكنيسة المصرية في إرساء ودعم قيم السلام والمواطنة، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال حائط صد منيعًا في مواجهة التحديات، و بناء الوعي الوطني والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تشهد تلاحمًا فريدًا يظهر جليًا في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.

وواصل المحافظ جولته بزيارة مركز أبوقرقاص، حيث قدّم التهنئة لأبناء مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وكان في استقباله نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص، كما زار مطرانية الكاثوليك بأبوقرقاص لتقديم التهنئة لأبنائها، وكان في استقباله نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران أبوقرقاص وملوي وديرمواس، وذلك في أجواء سادها الود والترابط الوطني، مؤكدًا أن المنيا ستظل نموذجًا مضيئًا للترابط والنسيج الواحد الذي لا ينفصل.

وفي نفس السياق بعث محافظ المنيا برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بمحافظة المنيا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يُعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بكل الخير والمحبة والسلام.

رافق المحافظ خلال جولته العميد أركان حرب محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورؤساء المراكز، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

المنيا محافظ المنيا عيد الميلاد وأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

ترشيحاتنا

الحريق

محافظ القليوبية يشكل لجنة لمراجعة المستشفيات والمراكز الطبية

حريق داخل أحد المحولات الكهربائية

حريق محول كهربائي بسيدي جابر فى الإسكندرية .. والحماية المدنية تسيطر عليه

كهرباء

الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد المسيحيين

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد