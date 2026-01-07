رئيس جامعة المنيا ووفد من القيادات والطلاب الوافدين يزورون الكنائس

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، زيارة عددٍ من الكنائس بمدينة المنيا، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في مشهدٍ يعكس عمق العلاقات التاريخية وروح التآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة وفدٌ من الجامعة ضم نواب رئيس الجامعة، الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي محمود نائب ريس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعددًا من القيادات الجامعية، إلى جانب طلاب الجامعة وممثلين عن الطلاب الوافدين، في تأكيد واضح على الدور التربوي والوطني الذي تضطلع به الجامعة في غرس قيم التعايش وقبول الآخر بين شبابها.

وشملت الزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا، حيث كان في استقبال الوفد قيادات ورجال الكنيسة، الذين رحّبوا بالزيارة، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد معاني الوحدة الوطنية والتواصل الإنساني بين جميع المصريين.

وأكد الدكتور عصام فرحات اعتزازه الشديد بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، وبالسماحة الدينية التي تميّز الشعب المصري عبر تاريخه، معربًا عن سعادته بمشاركة الإخوة الأقباط أفراحهم، ومشاعر المودة والتسامح التي تسود أبناء الوطن الواحد.

وقدم رئيس جامعة المنيا التهاني بهذه المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية والتعمير بسواعد أبنائها مسلمين ومسيحيين، وأن يوفّق القيادة السياسية لتحقيق النهضة الشاملة والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي المصرية.

ومن جانبهم، أعرب قيادات الكنائس عن تقديرهم وشكرهم لزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق له، مؤكدين أن هذه الزيارات تعكس روح الوحدة الوطنية والتكاتف بين أبناء الوطن، وتعزز قيم التعايش المشترك.

