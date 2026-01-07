قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
محافظات

رئيس جامعة المنيا ووفد من القيادات والطلاب الوافدين يزورون الكنائس

ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، زيارة عددٍ من الكنائس بمدينة المنيا، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في مشهدٍ يعكس عمق العلاقات التاريخية وروح التآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة وفدٌ من الجامعة ضم نواب رئيس الجامعة، الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي محمود نائب ريس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعددًا من القيادات الجامعية، إلى جانب طلاب الجامعة وممثلين عن الطلاب الوافدين، في تأكيد واضح على الدور التربوي والوطني الذي تضطلع به الجامعة في غرس قيم التعايش وقبول الآخر بين شبابها.

وشملت الزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا، حيث كان في استقبال الوفد قيادات ورجال الكنيسة، الذين رحّبوا بالزيارة، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد معاني الوحدة الوطنية والتواصل الإنساني بين جميع المصريين.

وأكد الدكتور عصام فرحات اعتزازه الشديد بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، وبالسماحة الدينية التي تميّز الشعب المصري عبر تاريخه، معربًا عن سعادته بمشاركة الإخوة الأقباط أفراحهم، ومشاعر المودة والتسامح التي تسود أبناء الوطن الواحد.

وقدم رئيس جامعة المنيا التهاني بهذه المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية والتعمير بسواعد أبنائها مسلمين ومسيحيين، وأن يوفّق القيادة السياسية  لتحقيق النهضة الشاملة والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي المصرية.
ومن جانبهم، أعرب قيادات الكنائس عن تقديرهم وشكرهم لزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق له، مؤكدين أن هذه الزيارات تعكس روح الوحدة الوطنية والتكاتف بين أبناء الوطن، وتعزز قيم التعايش المشترك.
 

المنيا جامعة المنيا التهنئة عيد الميلاد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

الهلال الأحمر المصري

الهلال الأحمر المصري يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بـ55 كنيسة

نقيب المحامين

نقيب المحامين يشارك في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بحقوق عين شمس

جانب من الحملة

الرعاية الصحية تطلق مبادرة عيّد واطمّن لتعزيز الوعي الصحي

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

