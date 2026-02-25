قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
روجينا تشارك جمهورها فيديو من كواليس مسلسل حد اقصي

ميرنا محمود

شاركت الفنانة روجينا جمهورها فيديو جديد من كواليس مسلسل حد أقصى الذي يعرض حاليا ضمن  سباق دراما رمضان، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.

ونشرت روجينا الفيديو و علقت كاتبه: كواليس مسلسل حد أقصي تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل “حد اقصي” عددا من الاحداث التشويقية .

صباح (روجينا) مازالت تكتشف خداع زوجها انور (خالد كمال) خاصة بعد هروبه واكتشف ان المنزل الذى اوهمه انه قام بشرائه هو إيجار ونادر (محمد القس) يدعمها.

حسام (باهر النويهي) يقرر خداع صابرين (بسنت ابو باشا) ويطلب منها الزواج فى السر .

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.

