محافظات

محافظ المنيا: تعزيز الصيانة والنظافة والأمن بكورنيش عروس الصعيد

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمان رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل، وذلك لبحث أفضل سبل الحفاظ على الكورنيش بالشكل اللائق لأهالي المحافظة، باعتباره متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا، مع العمل على الارتقاء بالمظهر الجمالي واستغلال المساحات الخضراء على النحو الأمثل.

وخلال الجولة، وجّه محافظ المنيا بتشكيل لجنة من المختصين بالمحافظة لدراسة المقترحات المناسبة للحفاظ على منطقة الكورنيش، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والنظافة والتجميل، إلى جانب تعزيز عناصر الأمن بالمنطقة، التي تستقبل يوميًا آلاف المواطنين.

وتأتي جولة محافظ المنيا تنفيذًا لرؤية الدولة، وفي ضوء التصريحات الأخيرة لدولة رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، والتي أكد خلالها أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كورنيش نهر النيل على امتداد مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود توجيهات واضحة باستغلال كل شبر على نهر النيل لإقامة مشروعات تنفذها الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، وبما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي وخدمي يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أنه تلقى عددًا من شكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي ولقاءات خدمة المواطنين، والتي عكست عدم رضاهم عن الحالة العامة بمنطقة كورنيش النيل، مؤكدًا أن هذه الشكاوى محل اهتمام ومتابعة فورية.

ووجّه اللواء كدواني بضرورة الحفاظ على ما تم تطويره بالكورنيش، مع العمل على توفير ممشى حضاري متكامل يضم أنشطة ترفيهية وتجارية تلبي تطلعات المواطنين، إلى جانب الاهتمام بالمساحات الخضراء، وتنفيذ تطوير شامل للإضاءة والواجهات النيلية، بما يعكس الهوية البصرية لمدينة المنيا ويحافظ على طابعها الحضاري.

كما دعا المحافظ أهالي المنيا إلى المشاركة الإيجابية من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تسهم في الحفاظ على منطقة كورنيش النيل والارتقاء بالمظهر الجمالي لها.

يُذكر أن محافظ المنيا كان قد أجرى جولة تفقدية مفاجئة سابقة بمنطقة كورنيش النيل، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لمستأجري كافتيريات الكورنيش، ورفع الإشغالات المخالفة، ومصادرة عدد من الشيش، فضلًا عن تحرير محاضر بيئية وصحية، وذلك في ضوء المخالفات التي تم رصدها من تعديات على مساحات الكورنيش وتدني مستوى النظافة.

المنيا محافظ المنيا الكورنيش جوله

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

