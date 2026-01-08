صلوات وتهاني عيد الميلاد بإيبارشية شرق المنيا.. شاهد

صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا قداس عيد الميلاد المجيد، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة (مقر المطرانية) وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وفي السياق ذاته استقبل نيافة الأنبا فام، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ومدير الأمن اللواء حاتم حسن، والعميد أركان حرب محمد توفيق المستشار العسكري بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.