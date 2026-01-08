قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب رفض الصفقة.. أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي| ما السبب؟
روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس الغطاس بكنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر

ميرنا رزق

احتفل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بسيدي بشر، بالإسكندرية.

المعمودية عهد حب

بدأ الاحتفال باللقان المقدس، ثم ترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حيث شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والقمص فرنسيس مراد، والأب مينا زكي، راعيا الكنيسة.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، تناول فيها سرّ المعمودية، مؤكدًا أنه مدخل الحياة المسيحية، وبداية المسيرة مع المسيح، وعلامة الانتماء إلى جسده الواحد، الكنيسة.

وشدد بطريرك الأقباط الكاثوليك على أن المعمودية ليست مجرد طقس، بل عهد حب، وتجديد دائم للإنسان في نور المسيح، ودعوة للعيش بحسب الإيمان، والشهادة الصادقة في الحياة اليومية.

الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الغطاس الغطاس المجيد الكنيسة

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

رانيا المشاط

التخطيط تنشر تفاصيل شراكتها مع الأمم المتحدة في 2025

أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة

حدائق العاصمة تطرح فرصا استثمارية جديدة لدعم التنمية وجذب المستثمرين.. تفاصيل

اموال

32.6 مليار جنيه المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي عام 2023/2024

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

