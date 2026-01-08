البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس الغطاس بكنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر

احتفل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بسيدي بشر، بالإسكندرية.

المعمودية عهد حب

بدأ الاحتفال باللقان المقدس، ثم ترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حيث شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والقمص فرنسيس مراد، والأب مينا زكي، راعيا الكنيسة.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، تناول فيها سرّ المعمودية، مؤكدًا أنه مدخل الحياة المسيحية، وبداية المسيرة مع المسيح، وعلامة الانتماء إلى جسده الواحد، الكنيسة.

وشدد بطريرك الأقباط الكاثوليك على أن المعمودية ليست مجرد طقس، بل عهد حب، وتجديد دائم للإنسان في نور المسيح، ودعوة للعيش بحسب الإيمان، والشهادة الصادقة في الحياة اليومية.