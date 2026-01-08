الولايات المتحدة .. مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية يوتا

أفادت الشرطة المحلية لشبكة ABC بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح في كنيسة بمدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية.

وقالت الشرطة: "بلغ عدد الضحايا ثمانية على الأقل، اثنان منهم قُتلا"، مضيفةً أن أحد المشتبه بهم فرّ من مكان الحادث.

ومن جانب آخر، اندلعت اشتباكات بين قوات إنفاذ القانون ومتظاهرين في مدينة مينيابوليس، صباح الأربعاء، عقب حادث إطلاق نار تورط فيه عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، ما أدى إلى توتر واسع في محيط موقع الحادث.

وأعلنت سلطات المدينة أنها تتابع حادث إطلاق نار قرب تقاطع شارعي إيست 34 وبورتلاند، داعية السكان إلى تجنب المنطقة، ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدر في وزارة الأمن الداخلي أن الحادث مرتبط بعملية دهس بمركبة، فيما أفاد مصور تابع لقناة WCCO بأنه شاهد طواقم الإسعاف تنفذ إنعاشاً قلبياً رئوياً لشخص، إلى جانب مصاب آخر ينزف داخل مركبة تابعة لإطفاء مينيابوليس.



ومع تصاعد التوتر، استخدم عملاء فدراليون مواد كيميائية مهيجة لتفريق المتظاهرين بعد إلقاء كرات ثلج على آليات تابعة لهم، قبل أن تنسحب القوات الفدرالية بينما بقيت شرطة المدينة وعناصر من مكتب عمدة مقاطعة هينيبين لفرض إجراءات ضبط الحشود.



وفي تطور لافت، وصل قائد حرس الحدود الأميركي غريغوري بوفينو إلى الموقع، بحسب عضو مجلس المدينة جيسون تشافيز، الذي أشار إلى أن بوفينو يرتبط اسمه بعمليات هجرة مثيرة للجدل في مدن أميركية عدة، وأنه من المتوقع أن يقود جهود الإنفاذ في ولاية مينيسوتا.