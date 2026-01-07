الدفاع الدنماركية: تعليمات عسكرية بإطلاق النار فورا في حال محاولة الولايات المتحدة غزو جرينلاند

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية عن تعليمات عسكرية صارمة تسمح لجنودها بإطلاق النار فورا في حال محاولة الولايات المتحدة غزو جزيرة جرينلاند، على أن يتم الاستفسار عن الدوافع لاحقا.



وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التدابير الاحترازية للدفاع عن السيادة الوطنية في حالة الحرب، مما يعكس توترا غير مسبوق في العلاقات بين الحليفين بسبب الأطماع الاستراتيجية الأمريكية في الجزيرة.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يناقشون مجموعة من الخيارات بشأن كيفية الحصول على جرينلاند - الجزيرة الكبيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك - وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في القطب الشمالي.

من بين هذه الخيارات، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن استخدام الجيش الأمريكي ليس مستبعداً ويعتبر “خياراً دائماً” لدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حال لم تتحقق الأهداف بطرق أخرى.

ويرى ترامب أن جرينلاند تمثّل أولوية في الأمن القومي الأمريكي، ويقول إن السيطرة عليها تُساهم في ردع نفوذ روسيا والصين في المنطقة.