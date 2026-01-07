روبيو: فنزويلا تتعاون مع واشنطن في قضية احتجاز ناقلة النفط بالكاريبي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن فنزويلا تتعاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بقضية احتجاز ناقلة نفط في منطقة الكاريبي.

وأضاف روبيو، في تصريحات صحفية، أنه يعتزم عقد لقاءات مع مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة جزيرة غرينلاند، مؤكدًا أهمية الحوار مع الحلفاء الأوروبيين حول القضايا الجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك.

وفي الشأن الفنزويلي، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن تمتلك «سيطرة ونفوذًا كبيرين» على ما تقوم به السلطات الانتقالية في فنزويلا، وكذلك على نطاق التحركات والقرارات التي يمكن لتلك السلطات اتخاذها خلال المرحلة الحالية.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي لدفع الاستقرار في المنطقة، وحماية مصالحها الاستراتيجية.