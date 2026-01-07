الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة

أكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية، نجاح التشغيل الاستثنائي وأول رحلة لنقل رعايا عدد من دول أوروبا العالقين في أرخبيل جزيرة سقطرى إلى مدينة جدة السعودية.

ونوه نائب مدير عام الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية محسن حيدرة، بجهود قيادة الخطوط الجوية اليمنية، في الترتيبات لتشغيل هذه الرحلة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" اليمنية.

وثمن حيدرة جهود قيادة السلطة المحلية في محافظة سقطرى، في تسهيل تشغيل الرحلة الجوية بين مطار سقطرى الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، والتي تُعد أول رحلة جوية لشركة اليمنية من مطار سقطرى إلى محطة دولية.

ولفت حيدرة إلى أن رحلات تجارية بين سقطرى وجدة ستتم جدولتها بعد الانتهاء من الرحلات الخاصة بنقل العالقين الأوروبيين.

يذكر أن السلطات اليمنية أفادت في وقت سابق، بأن مئات السياح عالقون في جزيرة سقطرى اليمنية بعدما توقفت الرحلات الجوية في خضم تصاعد النزاع.