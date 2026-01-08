موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء.. ويلتقي أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يُقدّم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ ،صباح اليوم، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة وأهالي المحافظة من الأقباط، يرافقه اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط خلال كلمته، على قوة الروابط التي تجمع بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه، موجهًا التهنئة لكافة أهالي المحافظة بمناسبة عيد الميلاد و بداية العام الميلادي الجديد، و معربًا عن تقديره وشكره للأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة لجهودهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتي تعد الركيزة الأساسية للتنمية و ما يتحقق من إنجازات.

من جانبه، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره وتقديره لهذه التهنئة والزيارة الكريمة التي تعكس مشاعر المحبة والإخاء الحقيقية، مؤكدًا على أهمية تضافر وتلاحم الشعب المصري في الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم.

محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاء الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ لبحث مطالب المواطنين ودراسة الملفات التي تهم الشارع الواحاتي.

وأكد الزملوط على أهمية التعاون والتنسيق بين السادة النواب والجهاز التنفيذي بالمحافظة، وتنسيق الجهود بما يخدم صالح المحافظة و مواطنيها. كما بحثوا عدد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.

بسبب الصيانة.. قطع الكهرباء عن أجزاء من باريس بالوادي الجديد لمدة ساعتين

أعلن سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة باريس اليوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لتمكين فرق الصيانة من إجراء اختبارات فنية على اللوحة الجديدة لتوزيع الكهرباء، في خطوة تهدف لتحسين شبكة الكهرباء بالمدينة.

بسبب الصيانة.. قطع الكهرباء عن أجزاء من باريس بالوادي الجديد لمدة ساعتين.



وأوضح سلامة، أنه تُنفّذ هندسة كهرباء باريس عملية هامة تهدف إلى نقل التغذية الكهربائية للوحة التوزيع الجديدة، وهي خطوة أساسية في تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء في المدينة، هذه اللوحة الجديدة تأتي ضمن خطط طويلة المدى لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، سيتضمن العمل إجراء اختبارات فنية دقيقة لضمان جاهزية اللوحة الجديدة بشكل كامل قبل تشغيلها.

وذكر أنه خلال فترة انقطاع التيار، سيجري التركيز على فحص أنظمة التحكم في التوزيع الكهربائي وأداء اللوحة الجديدة تحت الضغط، تستغرق هذه الاختبارات ما يقارب الساعتين، حيث يُتوقع أن يجري استئناف التيار الكهربائي في الساعة الثالثة عصرًا بعد الانتهاء من الاختبارات.

مصرع صغيرة صدمتها سيارة بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

لقيت طفلة مصرعها، في حادث سير اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وتم نقلها لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع صغيرة صدمتها سيارة بمركز الفرافرة في الوادي الجديد



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة " سارة عاصم كمال مصطفى"، 14 عامًا بعد أن صدمتها سيارة بالطريق الواصل بين قرية 17 ومدينة الفرافرة.

جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن جثة الطفلة بعد تسليمها لأسرتها.