الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرة أمريكية.. وبيان للخارجية

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أميركية من نوع MQ9 قرب بندر عباس جنوب البلاد.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: أن الإجراءات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية لا يمكن تبريرها بأي حجة أو قاعدة من القانون الدولي. هذا انتهاك للسلام، والشعب الإيراني مصمم على الدفاع عن نفسه طالما دعت الحاجة.

تابع: حضارة غنية مثل إيران لن تستسلم أبدًا، حتى وإن تعرّض الإيرانيون لهجوم في حرب غير عادلة.

أردف بأن تعلم الشعب الإيراني عبر التاريخ أن يبقى حيًا وقويًا عند مواجهة الظلم.

وذكر أن: هدفنا هو تعزيز علاقاتنا مع كل دولة من دول الخليج والدول المجاورة. أمن واستقرار المنطقة يعتمد بشكل كبير على التعاون بين دولها.

تابع: السبب في استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة حاليًا هو انتشارها حول إيران واستخدامها من قبل الولايات المتحدة لشن هجمات عسكرية ضد إيران.

أدركت دول المنطقة تمامًا أن الوجود العسكري الأمريكي لم يحقق السلام والاستقرار.