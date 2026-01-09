محافظ المنيا: تقديم تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لراغبي الحج

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي وتلقي التطعيمات المقررة لحجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة لهذا العام، بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتيسير الإجراءات عليهم قبل السفر لأداء مناسك الحج.

وأكد محافظ المنيا ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بموسم الحج، وحسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الطبية في سهولة ويسر، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل بكافة مقار تقديم الخدمة، متمنيًا لحجاج المحافظة رحلة حج ميسّرة وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيمات متوفرة بمكاتب صحة: مغاغة، وثاني سمالوط، وثالث المنيا، وثالث ملوي، إلى جانب توقيع الكشف الطبي بعدد من المستشفيات، تشمل: العدوة، ومغاغة، وبني مزار، وصدر المنيا، وسمالوط، وملوي، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، تنفيذًا للضوابط المنظمة لموسم الحج.

