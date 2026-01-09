قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا السبت .. مليون طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنيا

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات وجاهزية المدارس ولجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، والتي تنطلق غدًا السبت الموافق 10 يناير، لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأوضح المحافظ أن الامتحانات تُعقد داخل أجواء منظمة وآمنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مشددًا على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأعلن صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات تبدأ غدًا وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة من المديرية، وتشمل المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي).

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى المحافظة يبلغ نحو مليون طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي 571 ألفًا و522 طالبًا وطالبة، موزعين على مدارس المحافظة.

وأضاف أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية بلغ 272 ألفًا و688 طالبًا وطالبة، بواقع 142 ألفًا و628 طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، و130 ألفًا و60 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمختلف النوعيات (عام – خاص – لغات – رياضي – مهني).

وأشار إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانوية بلغ 69 ألفًا و469 طالبًا وطالبة، منهم 35 ألفًا و217 طالبًا بالصف الأول الثانوي، و34 ألفًا و252 طالبًا بالصف الثاني الثانوي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية شددت على الالتزام بعدد من التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، منها الالتزام الكامل بمواعيد دخول اللجان وفق الجداول المعلنة و الانضباط داخل اللجان وعدم تداول أي محتوى امتحاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

المنيا محافظ المنيا امتحانات الفصل الدراسي

