قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14–3-2026
بعد وصول الخيار والباذنجان لـ30 جنيهًا .. الفلاحين تكشف موعد التراجع
خالد عبد الحكم رئيسا لإمتحانات الثانوية العامة 2026
أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا
الداخلية: استنفار أمني مكثف لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر
أعلى أرباح خلال عام.. شهادة سند الجديدة 2026 من بنك ناصر بعائد مرتفع
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 13 شخصا بتهمة الإخلال بالأمن بمحافظة قم
الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً باليستياً في الخرج
30 مساهمة لـ إيفان توني وهدف تاريخي مميز .. 5 أرقام قياسية تشعل قمة الدوري السعودي فى ريمونتادا القادسية على الأهلي
أوكرانيا .. غارات روسية تسفر عن مقتل 3 أشخاص في منطقة كييف
وزير الخارجية يبحث مع كايا كالاس تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"ميرسك" تحذر من إطالة إغلاق مضيق هرمز وإيران تجدد تهديدها بالانتقام بعد خارك

محمد على

حذرت شركة ميرسك وفق ما ذكرت صحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية من تعطل أكبر في الاسواق العالمية بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

ذكر رئيس شركة "ميرسك" للشحن: كلما طال إغلاق مضيق هرمز زادت صعوبة تعبئة مخزونات النفط في آسيا.

كما حذرت إيران من أنها ستضرب منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط إذا تعرضت بنيتها التحتية للهجوم، مكررة تهديدها بعد أن قصفت الولايات المتحدة أهدافاً عسكرية في موقع جزيرة خارك المهم، حسبما أفادت بلومبرج.

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، نقلاً عن القيادة العسكرية المركزية، أنه "سيتم تدمير جميع المنشآت النفطية والاقتصادية والطاقة التابعة لشركات النفط في المنطقة والتي تملكها الولايات المتحدة جزئياً أو تتعاون معها على الفور وتحويلها إلى رماد" إذا ما تعرضت أصول إيران في مجال الطاقة والاقتصاد للضرب.

عقب الهجوم على المنشآت العسكرية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات إضافية على منشآت النفط الإيرانية في جزيرة خارك إذا استمرت طهران في عرقلة مرور السفن عبر مضيق هرمز.
تقع جزيرة خارك قبالة سواحل إيران، في عمق الخليج العربي. 
تُشكل خطوط أنابيب النفط التي تنتهي فيها الجزء الأكبر من صادرات الطاقة الإيرانية، ما يجعلها ذات أهمية بالغة لاقتصاد البلاد.

أفادت وكالة فارس بشكل منفصل أن الجزيرة اهتزت بأكثر من 15 انفجاراً، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في السماء. وذكرت الوكالة أن أهداف الهجمات كانت أنظمة الدفاع الجوي للجزيرة، وقاعدة بحرية، وبرج مراقبة المطار، وحظيرة طائرات الهليكوبتر، لكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.

يمثل التهديد الأمريكي بضرب أحد أهم ركائز اقتصاد الجمهورية  تصعيداً جديداً في حرب طهران مع إسرائيل والولايات المتحدة، والتي استمرت لخمسة عشر يوماً. وصرح ترامب يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة ستواصل حملتها طالما لزم الأمر، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحملة "تتقدم بشكل ملحوظ عن الجدول الزمني المحدد".

وأشار أيضاً إلى أن البحرية الأمريكية ستبدأ بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز "قريباً جداً".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

الزمالك

تعليق ناري من عامر العمايرة خبير اللوائح على عقوبة رابطة الأندية ضد الزمالك

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد قرار الحكومة.. 3 أم 5 أيام؟

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

ترشيحاتنا

مي كساب

بجيب حق المداح.. مي كساب تثير الجدل عن مسلسلها "نون النسوة"

شيماء سيف ومحمد كارتر

عودة شيماء سيف ومحمد كارتر رايح جاي .. التفاصيل الكاملة

محمد رمضان

نمبر وان.. محمد رمضان يشعل حماس جمهوره في إحدى السهرات الرمضانية

بالصور

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فيديو

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد