الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان | استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية.. انطلاق امتحانات النقل

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 9/1/2026 أحداث متنوعة .

فور تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية نظراً لزيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية وإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية ، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد ، بالإضافة إلى متابعة المرافق العامة بواسطة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

 فيما صرح مهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا ، بأنه تم إيقاف بصورة تامة ممارسة أى أنشطة ملاحية لأى نوع من البواخر السياحية والعائمات النهرية والدهبيات والمراكب الشراعية بنطاق المحافظة سواء المسطح  المائى لمجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر .

محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية.. وقف الملاحة النهرية فى النيل وبحيرة ناصر.. والتنبيه على سائقى السيارات بتوخى الحذر

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إفتتاح مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة بنطاق حى شرق مدينة أسوان ، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة نائباً عن الدكتور حازم محمد وكيل الوزارة ، وأيضاً الشيخ عبد الله عرجون رئيس قسم المساجد ، ومحمد محمود نائب رئيس المدينة ، وبحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية .

أسوان.. افتتاح تطوير مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة.. صور

جهود متنوعة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية ، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الجهود المبذولة والإنجازات التى تحققت بمختلف قطاعات العمل داخل مديرية الطب البيطرى خلال عام 2025 .

وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود المتميزة التى قامت بها الفرق المختلفة بالمديرية ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن .

طب بيطرى أسوان: قوافل مجانية داخل 91 قرية وتحصين 723 ألف حيوان وطائر خلال 2025

تنطلق صباح الغد السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بمحافظة أسوان، حيث يؤدى 269 ألفا و705 طلاب وطالبات الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وسط تعليمات مشددة بالتصدى لمحاولات الغش ومنع حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.


غدا.. انطلاق امتحانات الترم الأول بأسوان وإجراءات مشددة لمنع الغش

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، استئناف حركة الملاحة النيلية بصورة طبيعية؛ عقب استقرار الأحوال الجوية بعد تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية اليوم. 


عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

