أخبار أسوان | استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية.. انطلاق امتحانات النقل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 9/1/2026 أحداث متنوعة .

فور تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية نظراً لزيادة سرعة الرياح الشمالية الغربية وإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية ، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته برفع درجة الإستعداد ، بالإضافة إلى متابعة المرافق العامة بواسطة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

فيما صرح مهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا ، بأنه تم إيقاف بصورة تامة ممارسة أى أنشطة ملاحية لأى نوع من البواخر السياحية والعائمات النهرية والدهبيات والمراكب الشراعية بنطاق المحافظة سواء المسطح المائى لمجرى نهر النيل أو بحيرة ناصر .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إفتتاح مسجد الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة بنطاق حى شرق مدينة أسوان ، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة نائباً عن الدكتور حازم محمد وكيل الوزارة ، وأيضاً الشيخ عبد الله عرجون رئيس قسم المساجد ، ومحمد محمود نائب رئيس المدينة ، وبحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية .

جهود متنوعة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية ، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الجهود المبذولة والإنجازات التى تحققت بمختلف قطاعات العمل داخل مديرية الطب البيطرى خلال عام 2025 .

وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود المتميزة التى قامت بها الفرق المختلفة بالمديرية ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن .

تنطلق صباح الغد السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بمحافظة أسوان، حيث يؤدى 269 ألفا و705 طلاب وطالبات الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وسط تعليمات مشددة بالتصدى لمحاولات الغش ومنع حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.



تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، استئناف حركة الملاحة النيلية بصورة طبيعية؛ عقب استقرار الأحوال الجوية بعد تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية اليوم.



