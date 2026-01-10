وول ستريت جورنال: نقاشات داخل إدارة ترامب عن سيناريوهات هجوم محتمل على إيران

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن عدداً من المسؤولين داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشوا في وقت سابق كيفية تنفيذ هجوم عسكري محتمل ضد إيران، وذلك وفقا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

ضربات جوية واسعة

وبحسب الصحيفة، شملت هذه النقاشات تحديد الأهداف المحتملة داخل الأراضي الإيرانية، مع طرح عدة خيارات من بينها شن ضربات جوية واسعة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية.

دوائر صنع القرار الأمريكية

وأوضحت المصادر أن هذه المحادثات تأتي في إطار نقاشات اعتيادية داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود مؤشرات حالية على قرب تنفيذ هجوم وشيك ضد إيران.