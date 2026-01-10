كالاس: علاقات أوروبا مع إسرائيل معقدة.. والتهديدات تعرقل نزع سلاح حزب الله في لبنان

وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، العلاقات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بأنها معقدة، مؤكدة أن الاتحاد لا يوافق على جميع الخطوات التي تتخذها إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والهجمات العسكرية.

التهديدات الإسرائيلية

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري على قناة القاهرة الإخبارية، حيث أشارت كالاس إلى أن الوضع في لبنان يزيد من صعوبة نزع سلاح حزب الله، لافتة إلى أن التهديدات الإسرائيلية تدفع الحكومة اللبنانية والمواطنين إلى التمسك بالأسلحة، فيما كان من الممكن أن يكون التخلي عنها أسهل في غياب هذا التهديد.

المشهد السياسي والأمني

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إقناع الأطراف بعدم اتخاذ خطوات إضافية قد تزيد التعقيد، لكنها شددت على أن المشهد السياسي والأمني في المنطقة يظل صعبًا للغاية ومعقدًا.