الإحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق 79 فلسطينيا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 79 معتقلًا من الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء صفا.

وأشارت الهيئة والنادي في بيان اليوم السبت، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود ملف سري.

وذكرا أن أسماء المعتقلين الذين صُدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، هي:

أسماء المعتقلين



.1 إسلام زياد سليمان هيجاوي – اليامون -6 شهور

2. أحمد محمد علي سراري – بيتونيا – 6 شهور

3. أحمد محمد فايز عطا – دير أبو مشعل – 4 شهور

4. آدم محمد عبد الحميد عطا – رافات - 4 شهور

5. أحمد نبيل عز الدين سنيف – قراوة بني زيد – 4 شهور

6. عيسى إياد محمد الشلالدة – تقوع – 3 شهور

7. محمد عمر صلاح برغوثي – كوبر – 6 شهور

8. أحمد إحسان خالد خصيب – عارورة – 6 شهور

9. يوسف إبراهيم يوسف عباهرة – اليامون – 5 شهور

10. قصي تامر محمد كامل عبيدو – الخليل – 4 شهور

11. زياد أحمد محمد بط – الخليل – 6 شهور

12. مشهور محمد عودة كوك – ترمسعيا – 6 شهور

13. رائد إبراهيم توفيق هرشة – صيدا – 5 شهور

14. محمد سمير عامر عاصي – البيرة – 4 شهور

15. قصي بشير فريد غربية – عجة – 6 شهور

16. رامي رشيد محمد عاهد هلال – قلقيلية - 6 شهور

17. عبد العزيز موسى عبد العزيز عاصي – قراوة بني حسان – شهرين

18. أنس عمر حلمي حمامرة – جبع - 6 شهور

19. محمود مجاهد محمود نعيرات – ميثلون – 4 شهور

20. الحارث أيمن محمد كنعان – بيت لحم 6 شهور

21. محمد إياد وليد حمدة – مخيم العين – 4 شهور

22. محمد عبد الحكيم أحمد زهران – دير أبو مشعل - 4 شهور

23. إسلام محمد عبد الرحمن زايد – 6 شهور

24. معاذ عماد أمين كنعان – جبع – 4 شهور

25. مؤمن حسام الدين إبراهيم طوقان – جنين – 6 شهور

26. عماد مصطفى عبد الرازق نجار – عنبتا – 4 شهور

27. محمود لطفي أحمد أبو ذياب – 4 شهور

28. مصطفى عمر مصطفى عودة – طولكرم – 3 شهور

29. طارق جمال محمد قمش– 5 شهور

30. يوسف عزات راغب زكارنة – قباطية – 6 شهور

31. عبد الله محمد عبد الله مصباح – مخيم نور الشمس – 6 شهور

32. فتحي هاني رضوان أبو زرق – مخيم بلاطة – 6 شهور

33. أحمد خالد علي زهران – الفارعة – 4 شهور

34. بسام عماد بسام سلامة – نابلس – 6 شهور

35. يحيى عمار علي وحيدي – البيرة – 6 شهور

36. جابر بسام أحمد حمادة – نابلس -6 شهور

37. محمد صلاح حمد عليان – الفارعة – 6 شهور

38. مجدي أحمد محمود كميل – قباطية – 4شهور

39. محمود نضال ابراهيم سليم – عزون – 6 شهور

40. سمير بديع موسى قرعاني – مخيم بلاطة – 6 شهور

41. عصام نواف حسني حماد – عرابة – 4 شهور

42. قسام مصطفى رشيد نخلة – مخيم الجلزون – 6 شهور

43. عمار ياسر محمود محمد امطير – مخيم قلنديا – 6 شهور

44. محمود عبد الكريم محمد البيتاوي – جنين – 6 شهور

45. عيسى محمد موسى جبرين – بيت حنينا – 6 شهور

46. أحمد مؤمن محمد أبو زيد – قباطية – 4 شهور

47. أيوب محمد أيوب أبو سرية – مخيم نور الشمس – 5 شهور

48. محمود محمد سليم دست – رام الله – 6 شهور

49. خليل ابراهيم حسين مصفر – عارورة – 6 شهور

50. موسى ابراهيم موسى زهران – بدو – 3 شهور

51. زكريا اسماعيل سالم أبو فنار – يطا – 4 شهور

52. مهدي محمد حسن زكارنة – قباطية -6 شهور

53. خليل محمد علي المراغة – قلقيلية – 6 شهور

54. داوود محمد مدحت داوود – عتيل – 6 شهور

55. أيهم جمال سليمان قديح – قلقيلية – 6 شهور

56. صوفان جاد الله خليل جندي – يطا – 4 شهور

57. علي أحمد عبد الرحمن سعودي – نابلس – 6 شهور

58. أنس اسامة سعيد الطويل – أبو ديس – 6 شهور

59. محمد عويس فالح دغلس – برقا – 6 شهور

60. رامي حسن موسى فقيه – قطنة – 4 شهور

61. محمود عبد الكريم محمد البيتاوي – جنين – 6 شهور

62. وليد عصام محمد عصفور – مخيم نور الشمس – 4 شهور

63. مجد أحمد محمود عمارنة – يعبد – 5 شهور ونصف

64. محمد مراد مصطفى عراقي -6 شهور

65. سرور محمد علي أبو سرور – بيت لحم – 3 شهور

66. اسيد الدين أحمد حافظ أبو شعيرة – بيت لحم – 4 شهور

67. لؤي عبد الهادي عباس أبو عليا – المغيير – 4 شهور

68. أنس أشرف عبد الوهاب عسيلي – الخليل – 6 شهور

69. أحمد موسى احمد عودة الله – بيت ساحور – 4 شهور

70. أحمد نضال مهيب أبو الهدى – نابلس – 4 شهور

71. مجد مهدي وجيه رمحي – 5 شهور

72. نضال أحمد سالم العبيات – بيت لحم – 3 شهور

73. جواد أحمد محمود كميل – قباطية – 4 شهور

74. معتز موفق اسحق زغير – الخليل – 6 شهور

75. علاء أحمد نعيم دويكات – مخيم بلاطة 6 شهور

76. يونس خالد أحمد قواسمه – الخليل – 4 شهور

77. محمد أحمد حسن نزال – قباطية – 6 شهور

78. إبراهيم حافظ محمود نزال – قباطية – 4 شهور

79. محمد إياد محمد معروف – نابلس – 6 شهور