وزير الخارجية يشارك في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم "السبت" إلى جدة، للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الاسلامي حول تطورات الوضع في الصومال.

ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية بيان مصر خلال الاجتماع، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين على هامش أعمال الاجتماع.

وفي وقت سابق، بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وعبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، سبل تعزيز التعاون الثنائي وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وأعلن السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يواكب خطة عمل الحكومة المالية، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بخبرة كبيرة، وفي مقدمتها الإنشاءات والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وصناعة الدواء، والتصنيع الزراعي والغذائي، وهي مجالات تحظى أيضاً بأولوية لدى الحكومة المالية وتأتي ضمن خططها الوطنية للتنمية بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين.