غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر

أعلن مصدر في المستشفى المعمداني بغزة عن استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، فيما قال مجمع ناصر الطبي بارتقاء شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في مناطق انتشار الاحتلال في بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

غطاء لقتل الفلسطينيين

وقال مركز غزة لحقوق الإنسان: "قوات الاحتلال حوّلت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى غطاء لقتل الفلسطينيين".

وأردف: "يرتقي ما معدله 5 فلسطينيين يوميا على مدار 90 يوميًا من بدء تنفيذ الاتفاق".

وأضاف: "قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال القتل العمد والممنهج للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في انتهاك فاضح ومتعمد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ونحذر من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع "إسرائيل" على المضي قدمًا في سياسة القتل والإفلات من العقاب، ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية عن فشل حماية المدنيين".