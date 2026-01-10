بعد غد.. أستراليا تشارك في اجتماع مجموعة السبع بشأن المعادن النادرة

تشارك أستراليا في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع جي7 الذي تستضيفه واشنطن بعد غد الاثنين؛ لمناقشة المعادن الأرضية النادرة.



وذكرت شبكة إيه بي سي الأسترالية، أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت كان يضغط من أجل عقد اجتماع منفصل حول هذه المسألة منذ قمة قادة مجموعة السبع التي عقدت الصيف الماضي، وقد عقد وزراء المالية بالفعل اجتماعًا افتراضيًا في ديسمبر الماضي.



وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومعظمها يعتمد بشكل كبير على إمدادات المعادن النادرة من الصين.



يذكر أن المجموعة اتفقت، في يونيو الماضي، على خطة عمل لتأمين سلاسل التوريد وتعزيز اقتصاداتها.