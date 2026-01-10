قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صور لانتشار قوى الأمن الداخلي بحي الشيخ مقصود في حلب

محمد على

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" صورا لانتشار قوى الأمن الداخلي بحي الشيخ مقصود في حلب لتأمين المنطقة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ذكرت سانا أنه يجري تسيير دوريات تابعة لوزارة الداخلية داخل حي الأشرفية في حلب لضبط الأمن وتعزيز استقرار المنطقة.

فيما قال  وزير الإعلام السوري: يجب تحييد المدنيين وحمايتهم وعدم الزج بالمرافق الخدمية لا سيما الطبية بالأعمال العسكرية، مشيرًا إلى إن بعض العناصر اليائسة تسعى للتحصن داخل مستشفيات ومراكز طبية واتخاذ من فيها دروعا بشرية.

وذكرت  مدير مديرية الإعلام بحلب أن  هناك سيطرة أمنية كاملة على حي الشيخ مقصود لكن كثيرا من الألغام لا تزال هناك.


أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم السبت، عن إتمام عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود بشكل كامل.

ودعت الهيئة، الأهالي المدنيين إلى الالتزام بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، مشيرة إلى وجود عناصر من تنظيم "قسد" وتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، يختبئون بين السكان.

كما أكدت الهيئة أنه يمكن للمدنيين التواصل مباشرة مع القوات العسكرية المنتشرة في شوارع الحي في حال حدوث أي طارئ، أو للإبلاغ عن أماكن تواجد عناصر التنظيمات المسلحة

