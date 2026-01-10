أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

دعت منظمات الحريات المدنية وحقوق المهاجرين، إلى مسيرات حاشدة في جميع أنحاء أمريكا اليوم السبت احتجاجًا على مقتل ناشطة برصاص أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيسوتا، في الوقت الذي فتحت فيه سلطات الولاية تحقيقًا خاصًا بها في الحادث.

وأفاد منظمو الاحتجاجات ، أنه تم التخطيط لأكثر من ألف فعالية في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء عمليات الانتشار واسعة النطاق لعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركزت في معظمها في المدن التي يحكمها سياسيون ديمقراطيون.

وقد أصبحت مدينة مينيابوليس بؤرة توتر رئيسية لحملات الترحيل العسكرية التي شنها الرئيس الجمهوري يوم الأربعاء، عندما أطلق ضابط من إدارة الهجرة والجمارك النار على رينيه جود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 37 عامًا، وأرداها قتيلة أثناء قيادتها سيارتها في أحد الشوارع السكنية.

اندلع العنف بعد وقت قصير من إرسال نحو ألفي ضابط فيدرالي إلى مينيابوليس، فيما وصفته وزارة الأمن الداخلي، وهي الوكالة الأم لإدارة الهجرة والجمارك، بأنه "أكبر عملية لوزارة الأمن الداخلي على الإطلاق".

أدان حاكم ولاية مينيسوتا، الديمقراطي تيم والز، هذا الانتشار ووصفه بأنه مثال "متهور" على "الحكم عبر برامج تلفزيون الواقع".

في ذلك الوقت، كانت جود تشارك في إحدى "دوريات الأحياء" العديدة التي تتعقب وتراقب وتسجل أنشطة إدارة الهجرة والجمارك، وفقًا لعائلتها ونشطاء محليين.

عمل إرهابي داخلي

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولون آخرون في إدارة ترامب إن جود كانت "تعرقل" و"تلاحق" عملاء إدارة الهجرة والجمارك طوال اليوم، وأن الضابط أطلق النار دفاعًا عن النفس عندما حاولت صدمه بسيارتها في "عمل إرهابي داخلي".

وأشار عمدة مينيابوليس، الديمقراطي جاكوب فراي، إلى مقطع فيديو التقطه أحد المارة قال إنه يناقض تمامًا "الرواية المغلوطة" للحكومة الفيدرالية.

قال المدافعون عن الحريات المدنية إن الفيديو أظهر أن العملاء الفيدراليين يفتقرون إلى أي مبرر لاستخدام القوة المميتة.

التوترات بين الولايات والحكومة الفيدرالية



وسط تضارب الروايات حول حادثة إطلاق النار، أعلنت سلطات إنفاذ القانون في مينيسوتا ومقاطعة هينيبين، يوم الجمعة، عن فتح تحقيق جنائي منفصل في الحادثة، بمعزل عن التحقيق الفيدرالي الذي يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأكد بعض مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، أن المدعين العامين في الولايات لا يملكون صلاحية توجيه تهمة جنائية لموظف فيدرالي، على الرغم من أن خبراء قانونيين يؤكدون أن الحصانة الفيدرالية في مثل هذه الحالات ليست تلقائية.

ودفعت أجواء الأزمة والز - أحد أبرز معارضي ترامب الذي وصف ترامب وحلفاءه الجمهوريين بـ"الغريبين" خلال حملته الانتخابية لمنصب نائب الرئيس العام الماضي - إلى وضع الحرس الوطني في الولاية في حالة تأهب.

وتصاعدت التوترات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات يوم الخميس، عندما أطلق أحد عناصر دورية الحدود الأمريكية في بورتلاند، بولاية أوريجون، النار على رجل وامرأة داخل سيارتهما وأصابهما بجروح بعد محاولة إيقافهما. وكما في حادثة مينيابوليس، صرحت وزارة الأمن الداخلي بأن السائق حاول "استخدام" سيارته ودهس عناصر الدورية.

وحددت الوزارة يوم الجمعة هوية السائق والراكب المصابين بأنهما من المشتبه بانتمائهما لعصابة من فنزويلا، وكانا يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

أفادت الوكالة بأن المرأة كانت متورطة في حادث إطلاق نار سابق في بورتلاند، لكنها لم تقدم أي دليل على مزاعمها ضد الزوجين.

وقال عمدة بورتلاند، كيث ويلسون، مرددًا كلام فراي، إنه لا يستطيع الجزم بصحة رواية الحكومة دون إجراء تحقيق مستقل.

ويأتي نشر عملاء في مينيابوليس في أعقاب انتقادات ترامب الأخيرة لوالز وللجالية الصومالية الكبيرة في ولايته، بسبب مزاعم احتيال تعود إلى عام 2020 من قبل بعض المنظمات غير الربحية التي تدير برامج رعاية الأطفال وغيرها من برامج الخدمات الاجتماعية.