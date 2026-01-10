قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفي بولاق الكرور قبل شهر رمضان
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
أخبار العالم

بريطانيا تلوّح بحظر «إكس» بعد فضيحة صور عارية مزيفة بالذكاء الاصطناعي

ايلون ماسك
ايلون ماسك

لوّحت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة «إكس» المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية تصاعد أزمة الصور الإباحية المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي، والتي استهدفت فتيات حقيقيات، من بينهن قاصرات، عبر أدوات مدمجة داخل المنصة، في قضية أثارت غضبًا واسعًا على المستويين السياسي والمجتمعي.


وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، حذّرت الحكومة من أن «إكس» قد تواجه حظرًا فعليًا داخل المملكة المتحدة، بعد أن وصف خبراء المنصة بأنها لم تعد بيئة رقمية آمنة للنساء، في ظل الانتشار الواسع لمحتوى مسيء يعتمد على التلاعب بالصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.


غضب الضحايا وتشكيك في إجراءات المنصة


أكد ضحايا الحملة، التي استُخدمت فيها أداة «Grok AI» التابعة للمنصة لتحويل صور نساء وأطفال بملابس عادية إلى صور عارية أو ذات إيحاءات جنسية، أن القيود التي فرضتها «إكس» جاءت متأخرة وغير كافية. وأشارت الضحايا إلى أن قصر استخدام الأداة على المشتركين المدفوعين لا يمنع إساءة الاستخدام، بل يزيد من الإحباط والضرر النفسي الواقع عليهن.

وفي محاولة لاحتواء الغضب العالمي، أعلنت «إكس» صباح الجمعة عن تقييد إمكانيات توليد وتحرير الصور عبر «Grok»، بحيث تصبح متاحة فقط للمشتركين المدفوعين، مع اشتراط تقديم بيانات شخصية تسمح بتحديد هوية المستخدم في حال المخالفة. غير أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة، واعتُبرت التفافًا على جوهر المشكلة بدلًا من حلها


تحقيق عاجل وتحركات رسمية


من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية «أوفكوم» أنها ستُسرّع التحقيق في ممارسات منصة «إكس»، في ظل استضافتها كميات كبيرة من الصور التي تُظهر نساءً وأطفالًا في أوضاع شبه عارية.

 وأوضحت الهيئة أنها تواصلت مع المنصة وحددت مهلة نهائية لتقديم تفسير رسمي، مشيرة إلى أن التقييم الجاري «عاجل» وستتبعه إجراءات خلال أيام.

وقالت كلير واكسمان، مفوضة الحكومة لشؤون ضحايا الجرائم، إن «إكس» لم تعد مكانًا آمنًا للضحايا، معلنة أن مكتبها يدرس تقليص وجوده على المنصة والتحول إلى قنوات تواصل أخرى مثل «إنستجرام». 

وأضافت أن انتشار هذا النوع من المحتوى يقوّض جهود مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ويخلّف آثارًا نفسية بالغة الخطورة.


تهديد بالحظر استنادًا إلى قانون السلامة الرقمية


وفي السياق نفسه، صرّحت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال بأن الحكومة تدرس بجدية احتمال حظر الوصول إلى «إكس» داخل المملكة المتحدة، مؤكدة أن قانون السلامة على الإنترنت يمنح السلطات صلاحيات واسعة، تصل إلى حظر الخدمات الرقمية غير الملتزمة، وفرض غرامات مالية ضخمة، بل وطلب أوامر قضائية لإغلاق المنصة بالكامل.

وأوضحت كيندال، أن الحكومة ستدعم أي خطوة تتخذها «أوفكوم» لضمان حماية المستخدمين، مشددة على أن تحويل ميزة خطيرة إلى خدمة مدفوعة لا يمثل حلًا، بل يُعد إهانة مباشرة للضحايا.


موقف ماسك وأرقام المستخدمين


وكان إيلون ماسك قد صرّح سابقًا ، بأن أي مستخدم يستغل «Grok» لإنشاء محتوى غير قانوني سيتحمل المسؤولية القانونية ذاتها التي يتحملها ناشر المحتوى نفسه، إلا أن هذه التصريحات لم تُخفف من حدة الانتقادات، خاصة مع استمرار ورود شكاوى عن طلبات لتحويل صور نساء، وأحيانًا أطفال، إلى صور ذات طابع جنسي.

ويبلغ عدد مستخدمي منصة «إكس» نحو 300 مليون مستخدم شهريًا، فيما يُقدَّر عدد المشتركين المدفوعين بما يتراوح بين 2.2 و2.6 مليون مشترك، وهو ما يضاعف المخاوف من اتساع نطاق إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حال غياب رقابة حقيقية وفعالة.

الحكومة البريطانية إكس إيلون ماسك الصور الإباحية المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعي

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب "ديزل" الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

السكة الحديد

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة التعدي على أراضي السكة الحديد

عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد

عيد هيكل لـ"صدى البلد": برنامجي الانتخابي يستهدف إعادة الإصلاح داخل حزب الوفد

النائبة الدكتورة جيهان شاهين

نائبة: الرئيس السيسي يخلق توازنات لحماية المنطقة من الانزلاق نحو الفوضى

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

