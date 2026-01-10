مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة كلمة أمام الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً خلالها ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

اعتراف أحادي الجانب

وشدد الوزير على رفض مصر القاطع وإدانتها لأي اعتراف أحادي الجانب وغير مشروع بما يُسمى “أرض الصومال”، محذراً من أن مثل هذا الاعتراف يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تقوض النظام الدولي القائم على احترام الحدود الدولية.

تعزيز المسار السياسي

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال، وتمكين الدولة من امتلاك أدوات مكافحة الإرهاب، ودعم الحوار الداخلي بين الأطراف المحلية.

وجدد وزير الخارجية دعم مصر لأي تحركات جماعية لمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الإسلامية لتأكيد سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية، مؤكداً أن مصر ستظل عضواً فاعلاً يسعى لاتخاذ إجراءات قوية وبناءة لحماية مصالح جميع الدول الأعضاء.

توظيف الاعتراف الإسرائيلي

وأضاف أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتوظيف الاعتراف الإسرائيلي الأخير بإقليم أرض الصومال كدولة لخدمة أي مخططات غير مشروعة تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني.