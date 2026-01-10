البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع، اليوم، أمراً تنفيذياً يقضي بإعلان حالة طوارئ وطنية بهدف حماية عائدات النفط الفنزويلي الموجودة في حسابات وزارة الخزانة الأميركية.



وأوضح البيان أن الخطوة تهدف إلى منع أي محاولات للوصول إلى تلك الأموال أو استخدامها بما قد يهدد “الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وفق تعبيره.



وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحركات الأميركية المتصاعدة تجاه فنزويلا بعد التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، في وقت تواصل واشنطن فرض قيود مالية واقتصادية على حكومة كاراكاس.

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن 7 ناقلات نفط تابعة للأسطول السري الذي ينقل نفط فنزويلا عادت أدراجها لتجنب اعتراضها.

وشدد البنتاجون في بيان له : سنلاحق ونعترض جميع سفن أسطول الظل التي تنقل نفط فنزويلا في الوقت والمكان اللذين نختارهما.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة رويترز بأن البحرية الأمريكية بدأت احتجاز ناقلة نفط أخرى في منطقة البحر الكاريبي، في خامس عملية اعتراض من نوعها، في ظل تشديد واشنطن لضوابطها على صادرات النفط الخام الفنزويلي.

احتجاز ناقلة النفط أولينا

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، أن البحرية الأمريكية "بصدد احتجاز" ناقلة النفط "أولينا" في البحر الكاريبي بالقرب من ترينيداد وتوباجو.